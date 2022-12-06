İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 6 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

Bugün gün içinde İZSU tarafından kesinti yapılacak olan ilçeler ve saatler araştırılıyor. 6 Aralık 2022 Salı gününde İzmir'de meydana gelecek su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu.

6 Aralık 2022 Salı gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırılmaya koyuldu. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte 6 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

6 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşamakta olan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. İZSU tarafından kesinti yapılacak ilçeler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı sorgulanıyor ve kesintilerin ne kadar süreceği de sorgulanıyor.

Bugün 6 Aralık'ta gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Menderes ve Ödemiş gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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