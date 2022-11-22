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- İZMİR SU KESİNTİLERİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
İZMİR SU KESİNTİLERİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
- 22.11.2022 - 11:00
Bugün 22 Kasım gününde İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İzmir'de oturan ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 22 Kasım İzmir su kesintileri listesi...
22 Kasım 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmirli vatandaşlar İZSU'nun yapmış olduğu duyuruyu takip ediyor. Duyuraya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreli olacağını araştırmaya başladı.
Bugün Bayraklı, Karaburun, Karşıyaka,Kemalpaşa, Konak, Menderes, Narlıdere, Torbalı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. İzmir'in ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.