Petrol
88.25
0.91%
Euro
19.1093
0.18%
Dolar
18.6264
0.03%
Altın
1.044
0.36%
Borsa
4656
1.87%
Bitcoin
299.553
-2.24%
BTXN Coin
5.95
-1.81%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C
    • İZMİR SU KESİNTİLERİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    İZMİR SU KESİNTİLERİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    İZSU tarafından bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler açıklandı. 22 Kasım günü İzmir'de yaşanacak olan su kesintilerini pek çok vatandaş sorguluyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?
    • 22.11.2022 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İZMİR SU KESİNTİLERİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Bugün 22 Kasım gününde İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İzmir'de oturan ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 22 Kasım İzmir su kesintileri listesi...

    22 Kasım 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

    İzmirli vatandaşlar İZSU'nun yapmış olduğu duyuruyu takip ediyor. Duyuraya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreli olacağını araştırmaya başladı.

    İZMİR SU KESİNTİLERİ! İzmir de sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    Bugün Bayraklı, Karaburun, Karşıyaka,Kemalpaşa, Konak, Menderes, Narlıdere, Torbalı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. İzmir'in ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


    Zamanında zihnimize yazılanlar, sonradan kaderimizi yazar: Kırmızı Pelerin
    Kitap

    Zamanında zihnimize yazılanlar, sonradan kaderimizi yazar: Kırmızı Pelerin

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Çip taktırmayan hayvan sahipleri ceza alacak
    Yaşam

    Çip taktırmayan hayvan sahipleri ceza alacak

    Görüş Bildir