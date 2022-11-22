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İZMİR SU KESİNTİLERİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İZMİR SU KESİNTİLERİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İZSU tarafından bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler açıklandı. 22 Kasım günü İzmir'de yaşanacak olan su kesintilerini pek çok vatandaş sorguluyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?