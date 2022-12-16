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    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 16 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Bugün 16 Aralık 2022 Cuma gününde İzmir'de su kesintisi yapılacak olan ilçeler ve saatler sorgulanmaya başlandı. İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu.
    • 16.12.2022 - 09:54
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    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 16 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Bugün 16 Aralık 2022 Cuma gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini sorgulanmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında arıyor. İşte 16 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

    16 Aralık 2022 İzmir su kesintileri listesi!

    İzmir'de ikamet eden vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini sorgulamaya başladı. İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı arama motorlarında aratıyor.

    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 16 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    16 Aralık günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Dikili, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


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