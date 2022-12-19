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    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 19 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    19 Aralık 2022 Pazartesi gününde İzmir'de su kesintisi yapılacak olan ilçeler ve saatler sorgulanıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu.
    • 19.12.2022 - 09:46
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    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 19 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Gün içinde 19 Aralık 2022 Pazartesi gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırılmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında arıyor. İşte 19 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

    19 Aralık 2022 İzmir su kesintileri listesi!

    İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini sorgulamaya başladı. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı arama motorlarında araştırılıyor.

    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 19 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    Bugün yani 19 Aralık günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bergama, Bornova, Menderes, Narlıdere, Ödemiş gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


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