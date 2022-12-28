İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 28 Aralık Çarşamba İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

28 Aralık 2022 Çarşamba gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sorgulanıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu.

28 Aralık 2022 Çarşamba gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 28 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler listesi...

28 Aralık 2022 İzmir su kesintileri listesi!

İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini sorgulamaya başladı. İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde meydana geleceğini arama motorlarında sorguluyor.

28 Aralık günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bergama, Konak, Ödemiş, Seferihisar ve Tire gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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