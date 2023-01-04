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    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 4 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    4 Ocak 2023 Çarşamba gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sorgulanıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.
    • 04.01.2023 - 10:24
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    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 4 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Bugün 4 Ocak 2023 tarihinde vatandaşlar İzmir'de meydana gelen su kesintilerini sorgulamaya başladı. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında aratıyor. İşte 4 Ocak İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler listesi...

    4 Ocak 2023 İzmir su kesintileri listesi!

    İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini araştırmaya başladı. İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde meydana geleceğini arama motorlarında sorguluyor.

    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 4 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    4 Ocak günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Balçova, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak, Ödemiş, Torbalı gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


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