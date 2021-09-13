İzmir Yurtları ve Fiyatlarını Eyurtlar.com ile Öğrenin

İzmir’de 6 adet devlet ve 3 adet vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 9 üniversite bulunmaktadır.

İzmir’de 6 adet devlet ve 3 adet vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Bunlar; Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi.

İzmir Lüks Kız Öğrenci Yurtları

Eyurtlar.com’dan derlediğimiz bilgiye göre İzmir’deki Bornova kız yurtları arasından popüler ve lüks hizmet veren Ulusoy Plus Kız Öğrenci Yurdu’dur. Aynı konforda hizmet veren yurtlar arasında Buca’da yer alan bir başka yurt ise, Adef Kız Öğrenci Yurdudur. Buna benzer onlarca yurt listeleyen eyurtlar.com İzmir kız yurtları için detaylı bilgileri bünyesinde barındırmaktadır. İzmir'de kız yurtları için en çok tercih edilen ilçeler, üniversitelere yakınlık açısından: Bornova, Buca, Balçova ve Narlıdere olarak öne çıkmaktadır.

Bornova’daki Ulusoy Plus Kız Öğrenci Yurdu’ndan bir oda

2021-2022 İzmir Yurt Fiyatları

İzmir yurt fiyatları hakkında detaylı bilgi sunan eyurtlar.com, rakiplerinden farklı olarak gerçek bir rezervasyon imkanı sunuyor. İzmir’deki yurt fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için Eyurtlar’ı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. https://www.eyurtlar.com/yurtara/izmir-ozel-kiz-ogrenci-yurtlari bu sayfa aracılığı ile İzmir’de bulunan kız yurtlarını inceleyebilirsiniz.

İzmir erkek yurtları ve kız yurtları üzerinden yurt fiyatları yıllık ödeme imkanlarına göre en düşük 9. 000 TL ile 35. 000 TL arasında değişmektedir. En yüksek yurt fiyatları 35.000 TL’ye kadar yükselirken, konfor ve lüks yaşam imkanları fiyatların artması ile beraber artmaktadır. TV, yemekhane, ders ve etüt odaları bulunan yurt özellikleri standart olarak düzenlenmiştir.

İzmir yurtları için Peşin ödemelerde genellikler %5 ile % 10 arasında indirim uygulanırken, aylık ödemeler 900 TL ile 3.500 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bornova ve Buca’da yer alan kampüslere göre İzmir kız yurtları üzerinden de fiyat aralıkları yurt özelliklerine göre değerlendiriliyor.

Buca’daki Adef Kız Yurdu’ndan bir görüntü

İzmir Buca Özel Yurt Olanakları

Buca, İzmir’de konumu merkezden uzak ve ulaşım imkanları kısıtlı olan ilçeler arasında yer almaktadır. Dokuz Eylül kampüsü Tınaztepe üzerinden büyük bir araziye sahip olduğu için ulaşımda zorluklar yaşanabiliyor. İzmir Buca’da yer alan yurtların konumları, Dokuz Eylül kampüsüne yakın fakat ulaşım imkanları biraz daha kısıtlı olabiliyor. İzmir yurt fiyatları da bu uygunluk ve konfor seçeneklerine göre düzenleniyor.

İzmir Bornova Özel Yurt Olanakları

Bornova, Ege üniversitesi kampüsüne yakın Evka 4 ve büyük parkta yer alan öğrenci yurtları kız ve erkek yurtları olarak 2021 – 2022 yılı fiyat aralıklarına Eyurtlar.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Yurt olanakları, Etüt ve çalışma odaları, günlük temizlik, akşam ve sabah yemek servisi, kafe ve restoran imkanları olabilmektedir.

7/24 güvenlik ve steril ortam seçenekleri sunarken, tek kişilik odaların yıllık ödeme ve fiyat aralıkları da %10 indirim seçenekleri üzerinden değerlendirilmektedir.

Kaynak: https://www.eyurtlar.com