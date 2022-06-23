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İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

İzmir Aliağa'da yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 100 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı, Foça açıklarında ise geri itilen 24 kaçak göçmen kurtarıldı.