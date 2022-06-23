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    İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

    İzmir Aliağa'da yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 100 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı, Foça açıklarında ise geri itilen 24 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • 23.06.2022 - 00:14
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    İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.30 sıralarında Aliağa ilçesi açıklarında, yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarını aldı.

    100 kaçak göçmen yakalandı

    Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, hareket halinde olan yelkenli tekneyi durdurup, içerisindeki 100 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisini yakaladı.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 4 organizatör şüphelisinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    Foça'da da geri itilen 24 kaçak göçmen kurtarıldı

    Öte yandan saat 15.50 sıralarında başka bir ihbarı değerlendiren ekipler, Foça açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 24 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı #1

    İzmir de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı #2


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