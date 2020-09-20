İzmir'de 18 aylık kızından uzak duran koronavirüs hastası baba, koronavirüse karşı uyardı

Koronavirüs hastası baba, evinde izole olduğu sırada 18 aylık kızıyla göz göze geldi. Baba kızın duygusal anları kameraya kaydedildi. Kızını sevemeyen baba, koronavirüse karşı uyardı.

İzmir Buca'daki bir fabrikada işçi olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Sertan Şahin, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ailesine haber verip, kendisini yaşadığı evde karantinaya aldı.

4 gündür evin içindeki bir odada karantina altında olan Şahin, eşi ve 18 aylık kızı Eylül'den uzak durarak yaşamını sürdürüyor. Minik Eylül'ün özleyip, karantinada kalan babasının kaldığı odanın önüne gelip, seslenmesi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oluyor.

KIZINA OLAN ÖZLEMİNİ, KAPI ARDINDAN GİDERDİ

Kızına olan hasretini kapı aralığından dindiren baba Sertan Şahin o anları cep telefonu ile görüntüledi.

SEVDİKLERİNİZ KAPILARIN ARDINDA KALMASIN

O görüntülerin ardından balkona çıkarak objektiflere el sallayan Şahin, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çeken Şahin, "Tedbirlere uyulmasını istiyorum. Maske takmak sevdiklerinizin kapılar ardında kalmasını önlüyor. Sevdikleriniz kapalı kapılar ardında kalmasın. Tüm koronavirüs hastalarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.





























