Dolar
7.1476
-1.1205%
Euro
8.4548
-1.8299%
Altın
2055.04
-0.3969%
Borsa
1036.52
0.2049%
G. Altın
478.921
-0.1057%
Bitcoin
84147.96
-1.6526%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    İzmir'de 30 kuruşluk kavanoz kapağı alma mücadelesi

    İzmir'de 30 kuruşluk kavanoz kapağı alma mücadelesi

    Bir markette kaydedilen görüntülerde müşteriler, kavanoz kapakları için kıyasıya yarıştı.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 13:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 30 kuruşluk kavanoz kapağı alma mücadelesi

    İzmir'in Bornova ilçesinde bir süpermarketler zincirinde, şaşkına çeviren manzaralar yaşandı.

    Geçtiğimiz gün Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir markette kayda geçen görüntülerde, 30 kuruşa satılacağı öğrenilen kavanoz kapakları için vatandaşlar, ürünün bulunduğu reyona koşturdu.

    KAPAK İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Bir anda ürünler kapmaya başlayan vatandaşlar birbirlerine girerken, koronavirüsü unutup sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

    Kapışılan ürün, mağaza reyonunda saniyeler içerisinde tükenirken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı kapaklar, etrafa saçıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Kavanoz kapağı için ortaya çıkan tablo, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Müşterilerin ürünleri kapmaya çalışması ve yaşanan kargaşa görüntülere yansıdı.

    30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler ViDEO



    İzmir de 30 kuruşluk kavanoz kapağı alma mücadelesi #1

    İzmir de 30 kuruşluk kavanoz kapağı alma mücadelesi #2

    Görüş Bildir