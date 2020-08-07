İzmir'de 30 kuruşluk kavanoz kapağı alma mücadelesi

Bir markette kaydedilen görüntülerde müşteriler, kavanoz kapakları için kıyasıya yarıştı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir süpermarketler zincirinde, şaşkına çeviren manzaralar yaşandı.

Geçtiğimiz gün Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir markette kayda geçen görüntülerde, 30 kuruşa satılacağı öğrenilen kavanoz kapakları için vatandaşlar, ürünün bulunduğu reyona koşturdu.

KAPAK İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bir anda ürünler kapmaya başlayan vatandaşlar birbirlerine girerken, koronavirüsü unutup sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Kapışılan ürün, mağaza reyonunda saniyeler içerisinde tükenirken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı kapaklar, etrafa saçıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kavanoz kapağı için ortaya çıkan tablo, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Müşterilerin ürünleri kapmaya çalışması ve yaşanan kargaşa görüntülere yansıdı.

30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler ViDEO