İzmir'de 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botların içerisindeki göçmenler ekipler tarafından yakalandı.

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün farklı saat aralıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.

Çeşme ve Dikili açıklarında açıklarında lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulmasının üzerine yer tespiti yaparak yardımda bulundu.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Görevlendirilen ekipler tarafından, bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



