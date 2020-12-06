İzmir'de 35 yıl sonra tıp fakültesini bitiren doktor, koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir'de ara verdiği tıp fakültesini 35 yıl sonra bitiren Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, 6 ay doktorluk yaptıktan sonra koronavirüse yenildi.

İzmir'de 35 yıl önce yaşadığı tatsız bir olaydan sonra tahsiline ara vermek zorunda kalan, yıllar sonra da doktorluk aşkıyla yarım bıraktığı okulundan mezun olan Adnan Çetin, büyük bir heyecan ile başladığı mesleğini sadece 6 ay yapabildi. Geçen şubat ayında mezun olduktan sonra mayıs itibariyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, koronavirüse yenik düştü.

"HANGİ İŞİ YAPSA, AKLI DOKTORLUKTAYDI"

Tıp fakültesinde 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ukba Hifa Çetin (22) ve psikolog Afra Sevde Çetin'in (29) babası Dr. Adnan Çetin, ayrıca 18 yıl önce hemşire eşi Perihan Yüksel'den ayrıldı.

Babasının işini çok sevdiğini anlatan Zeynep Ukba Hifa Çetin, babasının ticarete atılıp iflas ettiğini, her işi yapsa da aklının hep doktorlukta olduğunu söyledi.

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"'BİN ÇOCUĞUM OLSA, HEPSİ DOKTOR OLSUN İSTERİM' DERDİ

İzmir Atatürk Lisesi edebiyat bölümünden mezun olup tıp fakültesini kazandığını belirten Çetin, babasının çok hırslı biri olduğunu dile getirerek, "Doktor olmayı, insanlara yardım etmeyi istiyordu. Çalıştığı hastanede bir bebeğe nasıl kalp masajı yapıldığını ağlayarak anlatırdı. Çok duygusaldı. Tıp fakültesine afla geri dönüş yaptı. Bizim de hep doktor olmamızı isterdi. Ben de inşallah babam gibi iyi bir doktor olup insanlara hizmet edeceğim. Bin çocuğum olsa hepsi doktor olsun isterim, derdi" diye konuştu.

"DEPREMZEDELERİN İHTİYACI OLUR DİYE AMBULANS ÇAĞIRMADI"

Babasının mayıs ayında göreve başladığını anlatan psikolog kızı Afra Sevde Çetin ise mezun olur olmaz Sağlık Bakanlığı'nın hızla atamasını yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Baba seni koronavirüs salgınına yetiştirecekler, diye espri yapıyorduk. Şubatta mezun oldu mayısta göreve başlamıştı. Hep dikkat et, dedik. Doktor olmak ve koronavirüs hastalarına yardım etmek için sanki 2020'yi bekledi. İstanbul'da görev yaparken koronavirüse yakalanmış ancak İzmir'e geldiğinde semptom gösterdi. Testi pozitif çıkınca 1 hafta evde istirahat etti. Ardından 30 Ekim'de İzmir depremi oldu. Telefonda 'sesin kötü geliyor babacığım, ambulans çağır, sen 59 yaşındasın' dedim. Daha önce kalp krizi geçirmişti, kalbinde stent takılıydı. 'Ayakta duramıyorum', diyordu ama depremzedelerin ihtiyacı olur diye ambulans çağırmıyordu. Ama hastaneye yattığında yüzde 80 ciğerlerinde tutulum olduğunu öğrendik. Hemen yoğun bakıma alındı. 5 gün sonra da entübe oldu. Ama bunu hiç istememiş, kendi hep yeneceğini söylemiş. Hastanede 35 gün kaldı. 4 Aralık'ta vefat etti."

"KAN İHTİYACI OLDUĞUNDA TELEFONLARIMIZ SUSMADI"

2015 yılında kalbine stent takılan Dr. Adnan Çetin, düşük dozda tansiyon ilacı kullanıyordu. Kronik bir hastalığı olmamasına karşın koronavirüsle mücadelesine yenik düşen Çetin'in herkes tarafından çok sevilen biri olduğuna dikkat çeken çocuklarının annesi Perihan Yüksel de eski eşini gözyaşları içinde anlattı. Yüksel şunları ifade etti:

"1985'de evlendik. Maddi sorunları oldu. O dördüncü sınıfı bitirmişti evlendiğimizde ben de hemşireydim. Hocasıyla yaşadığı sorun ve maddi zorluklardan okulunu bıraktı. Yeğenim de tıpta okuyordu, ona hep 'sana bir gün yetişeceğim' derdi. Son zaman kafasına koymuştu okulu bitirmeyi. Yeryüzünde onu tanıyanlar çok şanslı. Elinin değmediği yokmuş. Kan ihtiyacı olduğunda telefonlarımız susmadı. Allah makamını cennet eylesin"

RENKLİ KİŞİĞİ İLE TANINIYORDU

Renkli kişiliğiyle tanınan Çetin'den bir konserde şarkı söylerken çekilen görüntüleri kaldı. Ocak ayında Ege Türk Müziği Topluluğu'nun verdiği "Rüya Gibi Ezgiler" konserinde sahneye çıkan Çetin, 'Arpa Buğday Taneler' türküsüyle alkış almıştı.

Adnan Çetin, ATV'de yayınlanan yarışma programı Kim 500 Milyon İster'e de katılmıştı.