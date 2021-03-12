İzmir'de 5 yaşına kadar kalem tutamayan Ali Kerem, karikatür çiziyor

14 yaşındaki otizmli Ali Kerem Cemaloğlu, 5 yaşına kadar tutamadığı kalemlerle dost oldu. Üç boyutlu çizdiği mimari çizimlerle dikkat çeken Ali Kerem’in hayali başarılı bir mimar olmak.

İzmir Dikili’de yaşayan 14 yaşındaki Ali Kerem Cemaloğlu, 2,5 yaşındayken okumayı öğrendi.

Televizyondaki alt yazıları okumaya başladığında durumu fark edip onu doktora götüren Cemaloğlu ailesi, çocuklarının otizmli özel bir çocuk olduğunu öğrendi. Böylelikle Ali Kerem için özel eğitim süreci başladı.

Önce kalem tutmayı ve düz çizgi çekmeyi öğrenen Ali Kerem, daha sonra kaynaştırma öğrencisi olarak ilkokula başladı.

Günün büyük bir bölümünü özellikle üç boyutlu mimari yapılar çizerek geçiren Ali Kerem Cemaloğlu, aynı zamanda karikatür ve kara kalem çalışmaları da yapıyor.

"BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Alışveriş merkezi çizmeyi çok sevdiğini belirten Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi Ali Kerem, “Ayrıca karikatür çizmeyi de çok seviyorum. Daha çok perspektif çalışıyorum. Ben gezdiğim zaman hep etrafıma bakıyorum. Oraları aklımda tutuyorum, düşünüyorum, internetten araştırma yapıp sonra da çiziyorum. Ben güzel sanatlar lisesinde okumak istiyorum. Başarılı olmak istiyorum. İleride mimar olabilirim” dedi.

"5 YAŞINA KADAR KALEM TUTMADI"

Ali Kerem’in annesi Derya Cemaloğlu ise, “Bizim sürecimiz, Kerem’in 2,5 yaşındayken televizyondaki alt yazıları okumasıyla başladı. Onun farklı bir çocuk olduğunu bu şekilde anlamıştık. 2,5 yaşında otizm tanısı aldıktan sonra özel eğitime başladık. Kerem 5 yaşında kadar kalem tutmadı. Kas gelişimini sağlamak amacıyla 5 yaşındayken özel eğitimle kalem tutmasını ve düz çizgi çekmesini sağladık. Sonrasında tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi olarak ilkokula başladı. Aynı zamanda rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitimler aldı. Kerem için ayrıca resim dersi aldırmadık ama oğlumuz okula giderken de bir yandan resim çiziyordu. İlk başlarda sadece binaları çiziyordu. Sosyalleşmeye başladıkça çizimlerine insanları da kattı. Karikatürler çizmeye, onlara diyaloglar eklemeye başladı” diye konuştu.

Kalem tutmayı 5 yaşından sonra öğrenen Ali Kerem, o kalemleri bir daha bırakmadı.

"İNSANLARI DA ŞEKİLSEL ALGILIYOR"

Oğlunun günün büyük bir bölümünü resim çizerek geçirdiğini ifade eden Derya Cemaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ali Kerem online dersler bittikten sonra masa başına oturup internetten görsel araştırıyor. İlgi duyduğu görseli seçip neredeyse akşam yatana kadar resim çiziyor. Üç boyutlu resim çizmeyi seviyor. Zaten insanları da şekilsel olarak algılıyor. Karşılaştığı insanlara ‘sen yuvarlaksın’, ‘kafa şeklin dikdörtgen’ diyor. Ali Kerem’in güzel sanatlar lisesini kazanmasını çok istiyoruz. Okuldaki öğretmenlerin yönlendirmesiyle ve Ali Kerem de istiyorsa hayatını öyle şekillendirmesine destek olacağız. Anne olarak hayatını bağımsız şekilde sürdüren bir yetişkin olmasını diliyorum.”







"OTİZMİN EN BÜYÜK İLACI EĞİTİM"

Özel eğitimin otizmli bireylerde çok önemli olduğunu vurgulayan Derya Cemaloğlu, “Aileler genelde rapor almaya çekiniyor. Çocukların üzerinde yafta kalacak diye çekinmeleri belki normal ama zaman içerisinde o raporun sağlayacağı faydaları görebiliyorsunuz. Özel eğitimin bize çok faydası oldu. Ben bir anne olarak belli bir noktaya kadar çocuğuma etki edebilirim. Bilemediğim konularda eğitimcilerin büyük faydasını gördüm. Otizmin en büyük ilacı eğitim” ifadelerini kullandı.





















































