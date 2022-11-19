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    İzmir'de 79 gün sonra yağan yağmur hayatı felç etti

    Kentte 79 gündür yağmayan yağmur hasreti son buldu. Metrekare başına 15 kilogram yağan sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.
    • 19.11.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 13:43
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    İzmir'de 79 gün sonra yağan yağmur hayatı felç etti

    İzmir'de 79 gün sonra yağan yağmur tüm kenti etkisi altına altı.

    Şiddetli sağanak yağmur nedeniyle bazı caddeler ve sokaklar yağmur suyu ile dolup taşarken dün kentte metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulunmasının ardından yağıştan en çok etkilenen şehirlerden biri İzmir oldu.

    Kentte etkili sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız bir şekilde yakaladı.

    Yağış İzmir halkının hayatını felç etti

    Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti.

    Hava muhalefeti sebebiyle trafikte araç sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.

    İzmir'de metrekareye 15 kilogram yağış düştü VİDEO

    İzmir de 79 gün sonra yağan yağmur hayatı felç etti #1

    Metrekareye 15 kilogram yağmur yağdı

    Meteoroloji 2'inci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün sağanak yağışın etkili olduğu İzmir'de metrekareye ortalama 15 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, lodosla birlikte etkili olacak yağışın cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

    İzmir de 79 gün sonra yağan yağmur hayatı felç etti #2

    İzmir de 79 gün sonra yağan yağmur hayatı felç etti #3

    İzmir de 79 gün sonra yağan yağmur hayatı felç etti #4

    İzmir de 79 gün sonra yağan yağmur hayatı felç etti #5


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