İzmir'de, 80 yaşındaki 'Süper Dede' beşinci üniversitesini bitirdi

Öğrenme azmi ile dikkat çeken "Süper Dede" lakaplı emekli astsubay Mehmet Deniz, beşinci üniversite diplomasına kavuştu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehmet Deniz'in eğitim hayatı herkesin dikkatini çekiyor.

Mehmet Deniz, 80 yıllık ömrüne yüzlerce sertifika, kurs programının yanı sıra açık öğretim fakültesindeki 5 ayrı bölümde eğitim alıp diplomaya kavuşma başarısını sığdırdı.

ÇEVREDE 'SÜPER DEDE' OLARAK BİLİNİYOR

Yarım bıraktığı lise eğitimini, astsubaylıktan emekli olduktan sonra tamamlayan Deniz, ilk üniversite eğitimine 61 yaşında açıköğretim fakültesi 'büro yönetimi' bölümünde başladı.

Öğrenme azmi ve yaşama sevinci sayesinde çevresinde "Süper Dede" olarak anılan 2 çocuk ve 2 torun sahibi Deniz, üniversite eğitimine devam etme kararı aldı.

BEŞİNCİ DİPLOMASINI ALDI

"Süper Dede", açık öğretim fakültesinin sırasıyla iktisat, işletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini tamamladı, son olarak da 2020 yılında Adalet Bölümü diplomasına kavuştu.

80 yaşındaki 'Süper Dede' beşinci üniversite diplomasına kavuştu

OKUMAYI HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADI

Mehmet Deniz, birçok yaşıtı gibi evde veya kahvehanelerde vakit geçirmek istemediğini, hep daha fazla şey öğrenmeyi arzuladığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştığı ve okumayı hiç bırakmadığı için aktif bir yaşam sürdüğünü ve bunun da sağlığına olumlu yansıdığını belirten Deniz, kendisini en fazla 50'li yaşlarında hissettiğini belirtti.

RUSÇA VE ALMANCA TERCÜMANLIK YAPTI

Deniz, gençliğinde Rusça ve Almanca tercümanlık yaptığını, Rock müzik dinlediğini, günlerini dolu dolu geçirdiğini belirterek, yetişkinliğinde de Kur'an Kursu'na devam ettiğini, amatör telsizcilik, bilgisayar gibi alanlarda eğitimler aldığını söyledi.

"BİRLİKTE SINAVA GİRDİĞİM GENÇLER HAYRET EDİYOR"

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü Osmanlıca öğrenmek için okuduğunu belirten Deniz, "Birlikte sınava girdiğim gençler bu eğitimleri nasıl aldığımı, okulu nasıl bitirdiğimi soruyor, hayret ediyor." dedi.

Özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) için gönüllü çalışmalarının bundan sonraki yaşamına yön vereceğini ifade eden Mehmet Deniz, "Gelecek yıl Acil Durum ve Afet Yönetimi okuyacağım sonra da Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum." dedi.

"ARKADAŞLARIMA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Çocuk ve torunlarının eğitim konusunda kendisiyle yarışamayacağını söyleyen "Süper Dede", şunları söyledi:

"Bu azim işi. Bana diyorlar 'Nasıl yapıyorsun?' Derslerin kitabı var, alıyorum sabaha kadar çalışıyorum. Sınava giriyorum, kazanıyorum. Arkadaşlarıma örnek olmak için yapıyorum. Alzheimer olmak istemiyorum. Yaşıtlarıma sesleniyorum, evde oturmasınlar, gönüllü çalışsınlar. Mutlu olsunlar, 'Ben de işe yarıyorum' desinler."