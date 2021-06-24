İzmir'de 9 yıldır yapay kalple yaşıyor

17 yaşındaki Zeynep Altun, "Yanımda taşımam gereken bir cihaz ve piller var. Bunlar olmadan dışarıya çıkamıyorum" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dünyaya gelen Zeynep Altun, 4 yaşında rahatsızlandı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen ve tetkikleri yapılan Altun'un kalp yetmezliği olduğu belirlendi. Altun, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ORGAN NAKİL LİSTESİNE ALINDI

Şikayetleri daha da artmaya başlayan Altun, bir süre sonra acil organ nakli listesine alındı, doktorları da yapay kalp destek cihazı takılması kararı aldı.

Bu süreçte aile, kızlarının tedavisi için İzmir'e taşındı.

"YANIMDA TAŞIMAM GEREKEN PİLLER VAR"

Yaklaşık 9 yıldır yaşamını destek cihazıyla sürdüren Altun'un en büyük hobisi ise resim yapmak. Günün büyük bölümünü resim kağıtlarının başında geçiren Altun, çizdiği kalplerle nakil olma umudunu adeta kağıtlara döküyor.

Zeynep Altun, yapay kalp destek cihazıyla yaşamanın çok zor olduğunu söyledi.

Nakil olup hayatına güzel şekilde devam etmek istediğini vurgulayan Altun, "Mesela tek başıma banyo yapamıyorum. Yanımda taşımam gereken bir cihaz ve piller var. Bunlar olmadan dışarıya çıkamıyorum." diye konuştu.

"KALP HASTASI OLDUĞUM İÇİN SAĞLAM KALP ÇİZİYORUM"

İyileşip arkadaşlarıyla zaman geçirmek istediğini aktaran Altun, uzun zamandır memleketine gidemediği için de üzgün olduğunu ifade etti.

Kalp nakli olup sağlığına kavuşmayı istediğini belirten Altun, şöyle konuştu:

"Tedavim boyunca zorlu süreçlerden geçtim yoruldum ama güçlü olmam gerekiyor. Kendimi güçlü hissediyorum. Evde vakit geçirdiğim için karikatür tarzı resimler yapıyorum.

Kalp hastası olduğum için de kalp çizmeye yoğunlaşıyorum. Kalbim hasta olduğu için resimlerimde daha sağlam kalp çizmeye çalışıyorum.

Kalp çizmek benim için değişik bir duygu. Resimlerde çizdiğim sağlam kalbe kavuşmak istiyorum." dedi

"TEK İSTEĞİM SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

Anne Gönül Altun da 9 yıldır kızına uygun kalp çıkmasını beklediklerini anlattı.

Zor bir süreçten geçtiklerini ancak umutlarını hiç kaybetmediklerini dile getiren Altun, "Kızımın resimle ilgilenmesi beni mutlu ediyor. Kalp resimleri çiziyor. Bir anne olarak en büyük isteğim, kızımın kalp nakli olarak sağlığına kavuşması." diye konuştu.

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar ise Zeynep'e, 8 yaşındayken yapay kalp destek cihazı takıldığını ifade etti.

"KALP NAKLİ OLACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR"

Zeynep'in bir an önce kalp nakli olması gerektiğini anlatan Tutar, "Hastamızın 9 yıldan bu yana kalp nakli beklemesi ülkemizdeki organ bağışının azlığını gösteriyor. Zaman zaman komplikasyonlar yaşasa da hastamız umutla nakil olacağı günü bekliyor." ifadelerini kullandı.