İzmir'de ameliyat öncesi nikah masasına oturan lösemi hastası taburcu oldu

Kız arkadaşının check-up hediyesiyle kanser hastası olduğunu öğrenen İlker Çamur'un tedavi süreci başladı. Nikahları kıyıldıktan sonra nakli gerçekleşen hasta, durumu iyileşerek taburcu edildi.

İzmir’de bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya (43) ile işletmeci İlker Çamur (44) üç yıl önce tatilde tanıştı.

İkilinin arkadaşlıkları evlilik yolunda ilerlerken, yaptırdıkları sağlık kontrolü sonrasında dünyaları yıkıldı.

Doğum gününde chech-up hediyesi

Geçen yıl kendisine doğum günü hediyesi olarak check-up paketi satın alan Özkaya, sevdiği adama ısrar ederek kontrolü birlikte yaptırdı. Ancak herhangi bir yakınması olmayan Çamur’un kan değerleri kötü çıktı.

Hastalığı ortaya çıktı

Bu süreçte Çamur, kan kanseri ve 4. evre lenfoma olduğunu öğrendi. Çamur’un tedavisine geçen eylülde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde başlandı. Çamur, aralık ayında da koronaya yakalanması sonucu, ölümden döndü.

Birlikte gelecek hayalleri kuran çift ilişkilerini resmiyete dökmek istedi. Ancak tedavi yüzünden nişan, 1 Mayıs’ta hastanede yapıldı.

Kök hücre nakli kararı alınan Çamur’un vericisi olmaması üzerine akraba dışı donör arayışı başladı. Sonunda uygun verici bulunan Çamur, kemik iliği kök hücre nakli için 26 Temmuz’da İzmir Kent Hastanesi’ne nakledildi.

Nakilden önce düğün yapmak istedi

Özkaya, bu tedavi süreçlerinin her anında nişanlısının yanında olurken, Çamur da yakınlarına sevdiği kadınla nakilden önce evlenmek istediğini söyledi. Gerekli hazırlıklar tamamlandı, çift hastane odasında gelinlik ve damatlıklarını giyerek yakınlarının, doktor ve hemşirelerin hazır bulunduğu törenle dünyaevine girdi.

Balayı yerine hastane odasına gittiler

Şahitliklerini EÜ. Hastanesi'nden Prof. Dr. Fahri Şahin ve İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran’ın yaptığı 1 Ağustos’ta gerçekleşen nikah töreninin ardından çift, balayı yerine taburcu olacakları güne kadar tecritte tutulacakları Kemik İliği Nakli Merkezindeki odaya alındı.

Nakil için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra İlker Çamur’a, bir gönüllünün bağışladığı kök hücre 9 Ağustos’ta başarıyla nakledildi. Kan değerleri yükselen Çamur, 29 Ağustos’ta eşi Güneş’le birlikte taburcu oldu. Çifti hemşireleri alkışlarla evlerine uğurladı.

"Donörümüz olan kişiye minnettarız"

Elini hiç bırakmadığı eşine tanı koyulduğu günden bu yana can yoldaşlığı yapıp moral veren Güneş Özkaya Çamur, hastaneden ayrılırken, “İlker’in sağlık değerleriyle ilgili sıkıntı olduğunu için mecburi olarak hastanede yatış sürecimiz devam etti. İlker nakil öncesi nikahımızın olmasını istiyordu, böyle bir dileği vardı. Biz de bunu gerçekleştirmek istedik. Bu İlker’e de moral olacaktı. Yakın akraba olarak donörümüz yoktu. Dış nakil gerçekleşti. Bu süreçte de donörümüz olan kişiye minnettarız, inşallah bir gün onunla da karşılaşırız. Nakil süreciyle ilgili endişelerimiz vardı. nasıl olacak, sağlık olarak reaksiyonlar neler olacak, herhangi bir komplikasyonla karşılaşacak mıyız, diye.





"Eve gidip bebeklere bakmaya başlayacağız"

Zorlu anlarımız oldu, sıkıntılı geceler de geçirdik ama onların manevi desteği, özverileri çalışmalarıyla bu süreçleri de atlattık. Doktorumuzun belirttiğine göre hücre akışı sağlanıyor şu anda yani bebeklerimiz oluyor, eve gidip o bebeklere bakmaya başlayacağız.”

"Umut doluyuz"

Nakil sonrasında kendisini çok iyi hissettiğini belirten İlker Çamur, “Kent hastanesi doktorlarımız, hemşirelerimiz olsun onların destekleriyle bu süreci gayet güzel atlattık. İnşallah bundan sonra daha iyi bir süreç bizi bekliyor, umut doluyuz.” dedi. Çamur bir gönüllü verici sayesinde hayat bulduğunu vurgulayarak, herkesi kök hücre vericisi olmaya davet etti.

"İşler yolunda"

Verici bulma konusunda şanslarının yaver gittiğini belirten Doç. Dr. İfran, “Nikahımızı kıydık, sonrasında oldukça da başarılı bir nakil süreci geçirdik. Bundan sonraki dönemde artık hastalık kontrolünün devamını bekleyeceğiz. Takiplerimiz devam edecek. Şu anda kemik iliği çalışıyor, tüm kan değerleri normale doğru gelmeye başladı. Zaten o yüzden taburcu edebiliyoruz. Oransal olarak baktığımızda yüzde 80-90 onlar için ayrı testleri var, onları ilerleyen dönemde yapacağız. Hastalık kontrolüne zaten onlar katkı sağlayacak. Ama şu anda diyebiliriz ki verdiğimiz kemik iliği çalışıyor, işler yolunda.” diye konuştu.