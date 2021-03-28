İzmir'de anne kedi hasta yavrularını veterinere taşıdı

Enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını birer gün arayla veterinere taşıyan kedinin o anları kameraya yansıdı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı.

3 yavrusunu birer gün arayla Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getiren anne kedi, çalışanların şaşkın bakışları arasında uzun uzun miyavlayarak yardım istedi.

YAVRULARI İYİLEŞTİRİLDİ

Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı. Uzundere'de bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde devam edilen anne kedi ve yavruları kısa sürede sahiplendirildi.

İzmir'de kedi ağzında taşıdığı yavrularını veterinere getirdi

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK"

Anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, "Sokakta yaşayan anne kediyi vatandaşlarımızla birlikte besliyor, suyunu veriyorduk. Ancak doğum yaptığından haberimiz yoktu. Sabah saatlerinde hasta kabulüne başladığımız sırada yavrularıyla birlikte çıkageldi. Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Çok şaşırdık. Dikkatli inceleyince yavrularının gözünün kapalı olduğunu gördük. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Hem duygulandık hem de iyileştiklerini görünce çok sevindik."