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    İzmir'de asırlık zeytin ağaçları, 'Zeytinpark' ile korunacak

    Bergama ilçesinde 2-3 asırlık tarihi bulunduğu değerlendirilen zeytin ağaçları, ‘Zeytinpark’ ile korunacak.
    • 13.09.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 18:07
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    İzmir'de asırlık zeytin ağaçları, 'Zeytinpark' ile korunacak

    Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait katmanları barındıran İzmir’in Bergama ilçesi, sahip olduğu kültürel ve tarihi varlıklarla her yıl binlerce turisti çekiyor.

    Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe Tümülüsleri olmak üzere dokuz bileşenden oluşan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı ile 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ilçedeki asırlık zeytin ağaçları da dikkati çekiyor.

    Zeytin ağaçlarını korumak ve bölgeyi vatandaşların faydalanabileceği alana dönüştürmek isteyen Bergama Belediyesi, geçen yıl ağustos ayında harekete geçti.

    Ağaçlar korumaya alındı

    Bu kapsamda şehir merkezinde, içinde 270 asırlık zeytin ağacının bulunduğu 37 bin metrekarelik alan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden belediyeye tahsis edildi, ağaçlar korumaya alındı.

    Özel hazırlanan proje ile alan her yaştan kişinin, zeytin ağaçlarının gölgesinde keyifli zaman geçirebileceği parka dönüştürüldü.

    İzmir de asırlık zeytin ağaçları, Zeytinpark ile korunacak #1

    Zeytinpark adı verildi

    Çocuklar için oyun gruplarının yerleştirildiği parka, engellilerin faydalanabileceği kısımlar ile yürüyüş ve spor alanları inşa edildi. Parka, zeytin ağaçlarından esinlenerek "Zeytinpark" ismi verildi.

    İzmir de asırlık zeytin ağaçları, Zeytinpark ile korunacak #2

    “Asırlık zeytin ağaçları burada kaderine terk edilmişti”

    3. derece arkeolojik sit alanı olan bölgede hassas bir çalışma yaptıklarını söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, alanda doğal güzelliği koruyarak yeni bir güzellik oluşturduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Tarihi Bergama'mıza böyle bir alanı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Asırlık zeytin ağaçları burada kaderine terk edilmişti. Biz ecdadın bırakmış olduğu önemli mirası, geleceğe, çocuklarımıza ve torunlarımıza aktarıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz.

    İzmir de asırlık zeytin ağaçları, Zeytinpark ile korunacak #3

    “Burada 200 yıllık, 300 yıllık ağaçlar var”

    Buradaki ağaçların yaşıyla ilgili çalışmalar devam ediyor ama burada 200 yıllık, 300 yıllık ağaçlar var. Çalışma bittikten sonra her ağacın üzerine yaşıyla ilgili net bilgiyi koyacağız. Geçmişten günümüze tarihin izlerini nasıl taşıdığını göreceğiz."

    Koştu, rekreasyon projelerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da destek verdiğini ifade etti.

    İzmir de asırlık zeytin ağaçları, Zeytinpark ile korunacak #4

    Zeytinpark yarın açılacak

    AA'nın haberine göre; kendileri kadar Bergamalıların da proje ortaya çıktıkça çok heyecanlandığını dile getiren Koştu, şunları kaydetti:

    "Halkımız açılışını sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle çocuklar, ne zaman açılacağıyla ilgili sorular soruyorlar. O gün geldi çattı. Bergama'nın kurtuluşu olan 14 Eylül'de açılışını yapacağız. Ben Bergama'ya gelecek olan misafirlerimizi buraya davet ediyorum. Özellikle bu tarihi mirası, asırlık zeytin ağaçlarını, çayını içerek, gölgesinde kitap okuyarak hissetmesini ve görmesini istiyorum. Gerçekten yaşanması gereken bir alan."

    İzmir de asırlık zeytin ağaçları, Zeytinpark ile korunacak #5

    Koştu, ilçe genelinde birçok noktada asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğunu, o alanlara da böyle parklar yapmak istediklerini, asırlık zeytin ağaçları sayesinde çocuklara doğa sevgisini aşılamayı hedeflediklerini anlattı.

    İzmir de asırlık zeytin ağaçları, Zeytinpark ile korunacak #6

    İzmir de asırlık zeytin ağaçları, Zeytinpark ile korunacak #7


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