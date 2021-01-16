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    İzmir'de bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yavru aslan ele geçirildi.
    • DHA
    • 16.01.2021 - 17:30
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    İzmir'de bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe operasyon düzenledi.

    Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 3 aylık yavru aslan ele geçirildi.

    SAĞLIK DURUMU KONTROL EDİLDİ

    Aslan yavrusu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Karantinaya alınan aslanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Yavru aslan, yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda kalacak.

    Çiftlik sahipleri hakkında 'vahşi hayvan ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

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