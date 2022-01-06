İzmir'de bir kişi, atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü

İzmir’in Buca ilçesinde, hafif ticari aracın arkasına iple bağladığı atı yürüterek trafikte ilerleyen sürücü hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı’nda meydana gelen olayda, 35 ACY 346 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca bir atın iple bağlanarak yürütüldüğünü gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı.

ARACINA BAĞLAYIP YÜRÜTTÜ

Görüntüyü izleyen hayvanseverlerin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda atı araca bağlayarak yürüten kişinin sürücü E.Ş olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

AT BELEDİYE GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

E.Ş., hakkında savcılık talimatıyla 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, at ise belediye görevlilerine teslim edildi.