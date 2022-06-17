Türkiye'nin en büyük rölyef heykellerinden biri olan İzmir'deki 42 metre yüksekliğindeki Atatürk maskının bakımına Buca Belediyesi tarafından başlandı.

CHP'li belediyelerin en büyük hizmetlerinden biri heykel dikme projeleri...

Belediyeler diktikleri heykellerin bakımlarına da bir o kadar özen gösteriyor.

Bu projelerin en büyüğü ise Türkiye'nin en büyük rölyef heykeli olan Buca sırtlarındaki Atatürk maskı.

Yaz bakımına alındı

İzmir’in sembollerinden biri haline gelen mask, yaz bakımına girdi.

Toplam 42 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olma özelliği taşıyan Atatürk maskı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatı, tesisler müdürlüğü koordinasyonu ve profesyonel dağcılardan oluşan bir ekip aracılığıyla temizlik ve hasar kontrolünden geçti.

İzmir'de Buca Belediyesi dev Atatürk maskını bakıma aldı VİDEO



Kuş pisliği ve toz birikintileri tespit edildi

Bakımı özel bir çalışma gerektiren, bölgedeki yoğun kuş hareketleri nedeniyle rutin takip yapılan Atatürk maskının kaş ve kulak bölgelerindeki kuş pisliği birikintileri de tespit edildi.

Yapılan çalışmalar, kuşlar başta olmak üzere civardaki tüm canlı yaşamının dengesi gözetilerek gerçekleştirilirken, mask yüzeyindeki kontroller tamamlandı.



