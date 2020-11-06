Gerçekleşen depremin ardından bir kısmı çadırlara yerleştirilen vatandaşlardan Trabzolu bir nine, Fatma Betül Sayan Kaya'ya "Tayyip Erdoğan'ı tanıyor musun? Onu benim için öpün" dedi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye çok sayıda yetkili ziyarete gitti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Çadırda tek başına kalan 76 yaşındaki Arzu Özdel ile olan diyalog ise gülümsetti.

İzmir'de çadırda kalan Trabzonlu nine: Tayyip Erdoğan’ı tanıyor musun? VİDEO



"ONA LAF EDENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Özdel, “Ben evde tek başıma kalıyordum. Evim çatlayınca beni çadıra aldılar. Tayyip Erdoğan’ı tanıyor musun? Onu benim için öp. Onu çok seviyorum. Gözleri şişmiş, onun için Kur’an okuyorum. Ona selamımı söyleyin. Benimle bir kere konuşsun, sesini duyayım. Onun karısına bazı kişiler laf söylüyor, ben çok kızıyorum. O çok hanımefendi biri. Adam çok iyi biri. Kur’an okuyor. Suları açtırdı, camiler yaptırdı. Millet onunla uğraşıyor. Onlara laf edenleri Allah’a havale ediyorum. Ben Trabzonluyum. Memleket için değil, ben onu zaten seviyorum. Ona ne olur selam söyle. Gitsen bile beni arattır. Bir kere konuşsun yeter. Tayyip Erdoğan tanıdıklarını yanıma getirdiği için Allah razı olsun.” dedi.

ERDOĞAN'DAN TELEFON BEKLİYOR

Kaya ise, Erdoğan’ı Arzu Nine ile konuşturmak için telefonunu eline aldı; ancak cuma vakti olduğu için Erdoğan ve Arzu Nine telefonda konuşamadı.

Bunun üzerine telefon numarasını veren Arzu Özdel, Erdoğan’dan telefon beklediğini belirtti.

"PARDESÜM KAYBOLDU, ONU BULUR MUSUNUZ?"

Kaya, hasar gören evinde tek başına yaşadığını söyleyen Arzu Özdel’i huzurevine yerleştirmeyi teklif etti. Özdel ise, “Huzurevinde kalmak istemiyorum. Yalnız başıma bir evde kalmak istiyorum” diye konuştu. Özdel ayrıca, “Çadırda pardesüm kayboldu. Onu bulur musunuz?” dedi.



