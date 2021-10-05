İzmir'de camiyi ziyeret eden turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerim kitapçıklarını hediye ediyor

İzmir'de camiyi ziyeret eden turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerim kitapçıklarını hediye ediyor

İzmir'de camide görev yapan İbrahim Taşdemir, camiyi ziyaret eden yabancı turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerim kitapçıklarını hediye ederek, İslam'ı anlatıyor.

Diyarbakır'da, bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, İzmir'de görev yaptığı tarihi İsa Bey Camisi'ne gelen yabancı turistlere Müslümanlığı anlatıyor, onlara Kur'an-ı Kerim hediye ediyor.

KOLONYA VE ŞEKERLE KARŞILIYOR

Her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği camide, sadece namaz kıldırmak yerine turistlere İslamiyet'i anlatmaya karar veren Taşdemir, 6 yıl önce, Sultanahmet Camisi'nde turistler için birçok dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldığı bilgisine ulaşınca, İstanbul'a gitmeye karar verdi.

Cami derneği yetkilileriyle görüşen ve kendisi için de Kur'an-ı Kerim ve broşürler alan Taşdemir, camiye gelen yabancı turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerimleri hediye ettikten sonra kısa bilgiler de veriyor.

Turistlere kolonya ve şeker ikramının ardından cami girişindeki stantlara koyduğu kitapları ücretsiz alabileceklerini söyleyen Taşdemir, kendi iletişim bilgilerini de turistlere vererek İslamiyet ile ilgili turistlerin sormak istedikleri sorulara mail yoluyla cevap veriyor.

ŞİMDİYE KADAR 20 BİN KİTAPÇIK HEDİYE ETTİ

Taşdemir, şimdiye kadar turistlere yaklaşık 20 bin Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Taşdemir, göreve başladığı ilk zamanlar yüzlerce turistin geldiğini ve bu turistlerin sadece caminin fotoğrafını çekip gittiklerini gözlemlediğini anlattı.

Din adamı olarak görevinin sadece namaz kıldırmak ve camiyi açıp kapatmak olmadığını vurgulayan Taşdemir, camide Allah rızası için İslam'ı tebliği adına bir şeyler yapmaya karar verdiğini vurguladı.

KİTAPÇIK VE BROŞÜRLERİ SULTANAHMET CAMİSİ GÖNDERDİ

Türkiye'de en çok turistin ziyaret ettiği camilerden Sultanahmet Camisi'nde turistlere yönelik çeşitli faaliyetler yapılması üzerine derneğe ulaşıp yardım istediğini dile getiren Taşdemir, şöyle devam etti:

"Orada bu işle ilgili yönlendirme levhaları, stantlar ve kitapları gösterdiler. Son derece mutlu oldum. Raflarda çok sayıda kitabı gördüm. Bana ne istediğimi sordular, ben de 'sizde ne varsa hepsinden istiyorum, derneğim, param yok' dedim. Sultanahmet Camisi'nden bize 20 bin civarında Kur'an-ı Kerim ve broşür gönderdiler. Biz de bu kitapları yabancı turistlere ücretsiz olarak dağıtmaya başladık."





ALMAN BİR TURİST MÜSLÜMAN OLDU



Turistlerin kitapları hemen almadığını, çekindiklerini dile getiren Taşdemir, şeker, kolonya, incir ve su ikram ederek onlarla ilk başta gönül bağı kurmaya çalıştığını vurguladı.

Türk misafirperverliğinden turistlerin övgüyle söz ettiğini söyleyen Taşdemir, misafirler için hazırladığı ve içerisinde İslam ile ilgili bilgilerin yer aldığı mektubu da onlara takdim ettiğini kaydetti.

Taşdemir, Alman bir kadının, Müslüman olduğuyla ilgili kendilerine dönüş yaptığını sözlerine ekledi.