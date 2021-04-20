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    İzmir'de çamur yağışı sonrasında yıkamacılar doldu

    Kuzey Afrika'dan taşınan tozların yağmurlarla birlikte çamur olarak yağmasının ardından, araçları çamura bulanan sürücüler oto yıkamacılara akın etti.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 16:22
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    İzmir'de çamur yağışı sonrasında yıkamacılar doldu

    Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla ortaya çıkan toz taşınımı, Türkiye genelinde etkili oldu.

    Geçen cumartesi gün başlayıp haftanın ilk gününe değin etkisini hissettiren toz taşınımı, yağmurla birlikte çamura dönüştü.

    Birçok vatandaş, park yerlerindeki araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı.

    "YOĞUNLUK NORMALDEN YÜZDE 80 FAZLA"

    Tozun etkisini yitirmesi, yağmurun da sona ermesiyle birçok sürücü oto yıkamacılara gitti. Oto yıkama çalışanı Kerem Vazgeç (29) "Hafta sonu çamur yağdı. Bugün de hava güzel. İnsanlar araçlarını yıkatmaya geldi. Yoğunluk normalden yüzde 80 daha fazla." dedi.

    İzmir de çamur yağışı sonrasında yıkamacılar doldu #1

    Bir diğer oto yıkama çalışanı Erdem Vazgeç (17), "Hafta sonu ve pazartesi çamurlu yağış gerçekleşti. Bugün insanlar arabalarını temizle etmeye geldi. Yoğunluk var." dedi.

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    "BİR DAHA ÇAMUR YAĞACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

    Aracını yıkamaya gelen vatandaşlardan özel bir şirkette şoför Durmuş Gündoğdu (51), "Yağan yağmur çamuru da getirdi. Normalde yıkamayı düşünmüyordum. Çok kirlendiği için yıkatıyorum." dedi.

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    Aracın yıkatmaya gelen bir diğer vatandaş gümrük müşaviri Perihan Yapıcı, "Aracım oldukça kirlendi. Bu nedenle yıkatmaya getirdim. Yaz geliyor. Bir daha çamur yağacağını düşünmüyorum." dedi.

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    Yine aracına yıkatmaya getirenlerden emekli başkomiser Kamil Başaran (71),  "Çamur yağmasından dolayı aracımız kirlendi. Önümüzü göremez olduk. Yıkatmaya getirdik. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar." dedi.

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