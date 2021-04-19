İzmir’de cep telefonu kamerası ile samanyolunu görüntüledi

Çeşme’de cep telefonu ile yaptığı çekim ile samanyolunu görüntüleyen gönüllü turizm elçisi, “Gördüğüm manzaralar karşısında mest oldum.” ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaşayan gönüllü turizm elçisi İsa Turan, Çeşme'nin en karanlık koylarından biri olan Delikli Koy'a giderek cep telefonu samanyolunu kayda aldı.

Gece yarısı çekime başlayan Turan, çekimlerine 3 saat boyunca devam etti.

Saatler sonra ortaya, 255 fotoğraf karesinin birleştirilmesi ile oluşan bir video çıktı.

Video, kısa zamanda büyük beğeni topladı.

Çekimler hakkında bilgi veren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Çekimin en ilginç yanı, bunu küçük bir macera kamerasıyla gerçekleştirmem oldu. Her bir fotoğrafı Lightroom ile tek tek düzenleyip Final Cut Pro programı ile birleştirdim. Bu tür bir görüntü çekmek için mutlaka çok karanlık bir bölge ve ayın gökyüzünde olmadığı bir zaman seçmek lazım. Videoda gün doğumuna yakın çok parlak iki yıldız görüyorsunuz. Üstteki Satürn, alttaki ise Jüpiter.

”IŞIK KİRLİLİĞİNDEN NELERİ KAÇIRIYORMUŞUZ”

Uzun zamandır samanyolunu cep telefonu ile görüntüleyebilir miyim diye düşünüyordum. Samanyolunu görüntüleyebilmek için cep telefonumun gece modunun olması gerekiyordu.

Ayrıca çok karanlık bir bölge bulmak gerekiyordu. İzmir’de bu çekimi yapabilmek için Çeşme açıklarında bulunan Delikli Koy’u tercih ettim. Gece 24.00’te çekime başladım. Gördüğüm fotoğraflar karşısında mest oldum. Işık kirliliğinden meğer neler kaçırıyormuşuz.

Samanyolu çekimleri görsel şölen sundu VİDEO



“EN UYGUN ZAMAN TEMMUZ AYI”

Böyle bir çekim için çok karanlık bir bölgeyi tercih etmeniz ve ayın gökyüzünde olmadığı bir zamanı seçmeniz gerekiyor. Bu çekimin en ilginç yanı ise bunu küçük bir macera kamerasıyla gerçekleştirmem oldu.

Yılın belli zamanları bu çekimler yapılabilir. Bunun için en uygun zamanın temmuz ayı olduğunu düşünüyorum. Bursa ve Ankara’da yakın zamanda karanlık gökyüzü parkı oluşturulacak. Özellikle gece çekimi meraklıları için güzel parklar yapılacak. Bursa’da ve Ankara’da yaşayanları çok kıskandım.”