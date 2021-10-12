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İzmir'de drone destekli trafik denetimi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, drone destekli yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 40 sürücüye toplamda 9 bin 282 lira cezai işlem uygulandı.
- DHA
- 12.10.2021 - 00:06
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
40 SÜRÜCÜYE 9 BİN 282 LİRA CEZA
Ekiplerce, cep telefonu kullanan, kask ve emniyet kemeri takmayan 39 sürücüye ve ehliyetsiz araç kullanan 1 kişiye toplamda 9 bin 282 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıda denetim sırasında hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Trafik ekipleri tarafından drone destekli uygulamaların yıl içerisinde yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.