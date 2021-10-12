İzmir'de drone destekli trafik denetimi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, drone destekli yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 40 sürücüye toplamda 9 bin 282 lira cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

40 SÜRÜCÜYE 9 BİN 282 LİRA CEZA

Ekiplerce, cep telefonu kullanan, kask ve emniyet kemeri takmayan 39 sürücüye ve ehliyetsiz araç kullanan 1 kişiye toplamda 9 bin 282 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıda denetim sırasında hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Trafik ekipleri tarafından drone destekli uygulamaların yıl içerisinde yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.













