İzmir’de drone ile cinsiyet öğrenme partisi

Çeşitli konseptlerde hazırlanan cinsiyet partilerine bir yenisi daha eklendi. İzmir’de bebek bekleyen bir çift, drone üzerine bağlanan balonu patlatıp doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Son yıllarda revaçta olan cinsiyet belirleme partileri, bebek bekleyen çiftler tarafından farklı konseptler denenerek düzenleniyor.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan İrem-Yiğit Uslucan çifti de ilginç bir etkinlikle doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Drone üzerindeki balonu patlattı

Yakınlarının sürprizi ile drone üzerine bağlanan balonu patlatan çift, kız bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrendi.

Büyük mutluluk yaşayan çiftin o anları drone ile çekilen görüntülere yansıdı.

İzmir'de dronlu cinsiyet belirme partisi VİDEO

“Bize de sürpriz oldu”

16 haftalık hamile olan İrem Uslucan, “Eve ailemizi arkadaşlarımızı davet etmiştik. Bebeğin cinsiyetini o ana kadar sadece ablam biliyordu ve onun açıklamasını bekliyorduk. Sadece balon patlatılacak ve içerisinden çıkan renkle kız mı erkek bebek mi geleceğini öğreneceğiz sanıyorduk. Sonra balkondan drone sesleri gelmeye başladı. Bu bize de sürpriz oldu. Balkona çıktık, ucuna balon bağlanan drone yavaş yavaş bize yaklaştı. İğne ile balonu patlattık ve kız bebeğimiz olacağını öğrendik. Bu konuda pek çok konsept var ama herhalde drone ile cinsiyet öğrenme konusunda öncü olduk diye düşünüyorum.” dedi.

“Erkek çocuğumuz olur diye düşünüyorduk”

İHA'ya konuşan baba adayı Yiğit Uslucan ise “Aslında sadece balon patlatıp bebeğimizin cinsiyetini öğrenecektik ama Süleyman Kırkpınar isimli yakınımız bize sürpriz yaptı. Biz erkek çocuğumuz olur diye düşünüyorduk. Kız çocuğumuzun olacağını öğrenince daha mutlu olduk. Bu olay ileride çocuğumuz için de güzel bir anı olacak.” diye konuştu.