Yıllardır sokakta beslediği 'Kocabaş' isimli köpeğin kanser olduğu öğrenen Elena, eşi ile birlikte köpeğin ameliyatını karşıladı. Elena, Türkiye'de bulunmayan kanser ilacını, Rusya'dan getirtti.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan ve 21 yıl önce Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki eski ameliyathane hemşiresi Rus uyruklu Elena Gündüz, 6 yıldır kendi sokağında Kocabaş ismini verdiği bir sokak köpeği besliyor.

Kocabaş isimli köpek 2,5 sene önce hastalanınca, Elena ile birlikte 49 yaşındaki eşi ilahiyatçı eğitimci Ahmet Gündüz onu veterinere götürdü.

KANSER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Veterinerde köpeğin kanser olduğunu öğrenen çift, önce Kocabaş'ın ameliyat ettirerek, kanserli kitlenin alınmasını sağladı. Ameliyat olduktan birkaç ay sonra tekrar kanserli bir kitlenin ortaya çıktığını öğrenen çift, kolları sıvadı.

İzmir'de Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti ViDEO

RUSYA'DAN İLAÇ GETİRDİ

Tedavinin devamı için gerekli olan ilacı Türkiye'de bulamayan Elena Gündüz, Rusya'daki akrabalarından rica ederek, Rusya'dan getirtti. İlacı salamın arasına koyarak Kocabaş'a veren Gündüz, her gün kasaptan aldığı kemikleri kaynatarak köpeği besliyor.

TEDAVİNİN BİR KÜRÜ BİTTİ

12 yaşındaki Kocabaş'ın hayatını kurtaran Gündüz, onunla aralarında farklı bir bağ olduğunu anlatarak, "Sahipleri onu 6 sene önce sokağa bırakmış. Bırakıldığı günden beri tüm mahalle ona bakıyor. Veteriner ilacı önerince, ilacın Türkiye'de çok nadir bulunduğunu öğrendim. Rusya'daki ablama söyledim. İlaçları toplamak için bir gün boyunca her yeri dolaşmış. Şu an tedavisinin bir kürü bitti. İki hafta ara vermiştik, yeniden başladık. Şu an durumu daha iyi. Kitle gittikçe küçülüyor. Hayvan daha canlı hale geldi. Geziyor, oynuyor. Sabah akşam yürüyüş yapıyor" dedi.

"KOCABAŞ MAHALLENİN GÜVENLİĞİ"

Sokak hayvanlarını ayırt etmeden beslediğini söyleyen Elena Gündüz, "Çok fazla sokak hayvanı var ve onlara bakmak insanların görevi. Ben hayvanları çok seviyorum. Mahalledeki tüm yavru kedilere de yemek veriyoruz. Kemikleri kaynattığım zaman, kemikleri köpeğe veriyorum. Kemik suyunu da kedilere veriyorum. Kocabaş tam bir mahalle güvenliği. Mahalleye gelen yabancı insanlara, arabalara mutlaka bakar, koklar. Birisi valizle geldiği zaman mutlaka koklar. Beğenmezse havlıyor" diye konuştu.







"EŞİM BİR KAHRAMAN"

Ahmet Gündüz ise, "Eşim sadece bir sokak hayvanının hastalığıyla savaşabilmesi için, Sibirya yakınlarından ilaç getirtmiş bir kahramandır. Biz bu canlara bakmazsak kim bakacak? Onların yaşamlarını en iyi hale getirmek bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.













