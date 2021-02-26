İzmir'de evinde kuzu besleyen kadın çeyiz sandığından yuva yaptı

Bergama ilçesinde müstakil bir evde yaşayan Zülal Bilgiç, satın aldığı 3 kuzu için 70 yıllık çeyiz sandığını yuva yaptı.

İzmir’in Bergama ilçesinde bağlı Atatürk Mahallesi’nde müstakil bir evde yaşayan Zülal Bilgiç Beycan, hayvan pazarında anneleri olmayan üç kuzu gördü.

Beycan, bakıma muhtaç hayvanları satın aldı.

BİBERONLA BESLİYOR

Kuzulara havaların soğuk olması nedeniyle evinde bakmaya başlayan Beycan, "Karagözlü", "Umut" ve "Feride" adını verdiği kuzulara çocuklarının eski kıyafetlerini giydirerek biberonla beslemeye başladı.

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70 YILLIK SANDIĞI YUVA YAPTI

Kuzularıyla aynı evde yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Beycan, onlar için babaannesinden kalan 70 yıllık çeyiz sandığından yuva yaptığını anlattı.



Beycan, kuzuları büyüyünce bahçeye alacaklarını, hayvancılıkla uğraşmayı düşündüklerini ifade etti.