- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İzmir'de faytonların kaldırılması ile özgür kalan atların kar keyfi
İzmir'de faytonların kaldırılması ile özgür kalan atların kar keyfi
İzmir'de fayton ulaşımından çektirildikten sonra Altındağ Belediyesi tarafından sahiplenilen ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nde huzurlu bir yaşam süren atlar, karın keyfini çıkardı.
- İHA
- 17.02.2021 - 10:37
- Güncelleme : 17.02.2021 - 10:58
Yıllarca fayton çektirildikten sonra özgürlüklerine kavuşan atlar, İzmir Altındağ Belediyesi’ne ait Altınköy Açık Hava Müzesi’nde karda neşe dolu anlar yaşadı.
Yağan karın tadını çıkaran atlar, görenleri büyüledi.
HEPSİ AVUSTURYA KÖKENLİ
Faytonculuktan kurtulan atların evinin artık Altındağ olduğunu ifade edildi.
Haflinger cinsi 2 erkek, 4 dişi toplam 6 atın hepsinin Avusturya kökenli ve özel atlar olduğu aktarıldı.