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İzmir'de faytonların kaldırılması ile özgür kalan atların kar keyfi

İzmir'de faytonların kaldırılması ile özgür kalan atların kar keyfi

İzmir'de fayton ulaşımından çektirildikten sonra Altındağ Belediyesi tarafından sahiplenilen ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nde huzurlu bir yaşam süren atlar, karın keyfini çıkardı.