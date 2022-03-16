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    İzmir'de gün, kızıl başladı

    Gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 09:52
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    İzmir'de gün, kızıl başladı

    İzmir’de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

    Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.

    Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

    "KIZIL İZMİR'E ÇOK YAKIŞTI"

    Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘İzmir güne harika başladı’, ‘Kızıl gökyüzü İzmir’e çok yakıştı’ gibi yorumlarda bulundu.

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    İzmir de gün, kızıl başladı #2

    İzmir de gün, kızıl başladı #3

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    İzmir de gün, kızıl başladı #5

    İzmir de gün, kızıl başladı #6


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