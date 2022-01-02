İzmir'de güneşli havayı gören kendini sokağa attı

İzmir'de güneşli havayı gören kendini sokağa attı

Hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı İzmir'de, vatandaşlar açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Yılın ilk günlerinde güneşin yüzünü göstermesinden faydalanan İzmirliler, özellikle sahil bandındaki alanlara ilgi gösterdi.

SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Bazı vatandaşlar deniz kıyısında yürüyüş yaparken, bazıları da bisikletlerle gezdi. Çocuk parkları da çocuklarını eğlendirmek isteyen ailelerle doldu.

KAFELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Denize yakın noktalardaki kafelerde de yoğunluk yaşandı. Kamp sandalyesi getirenler çimlerin üzerinde sohbet etti.