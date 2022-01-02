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    İzmir'de güneşli havayı gören kendini sokağa attı

    Hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı İzmir'de, vatandaşlar açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.
    • AA
    • 02.01.2022 - 17:16
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    İzmir'de güneşli havayı gören kendini sokağa attı

    Yılın ilk günlerinde güneşin yüzünü göstermesinden faydalanan İzmirliler, özellikle sahil bandındaki alanlara ilgi gösterdi.

    SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

    Bazı vatandaşlar deniz kıyısında yürüyüş yaparken, bazıları da bisikletlerle gezdi. Çocuk parkları da çocuklarını eğlendirmek isteyen ailelerle doldu.

    İzmir de güneşli havayı gören kendini sokağa attı #1

    KAFELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

    Denize yakın noktalardaki kafelerde de yoğunluk yaşandı. Kamp sandalyesi getirenler çimlerin üzerinde sohbet etti.

    İzmir de güneşli havayı gören kendini sokağa attı #2

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    İzmir de güneşli havayı gören kendini sokağa attı #7

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    İzmir de güneşli havayı gören kendini sokağa attı #9

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    İzmir de güneşli havayı gören kendini sokağa attı #13

    İzmir de güneşli havayı gören kendini sokağa attı #14

    İzmir de güneşli havayı gören kendini sokağa attı #15


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