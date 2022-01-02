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- İzmir'de güneşli havayı gören kendini sokağa attı
İzmir'de güneşli havayı gören kendini sokağa attı
Hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı İzmir'de, vatandaşlar açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.
- AA
- 02.01.2022 - 17:16
Yılın ilk günlerinde güneşin yüzünü göstermesinden faydalanan İzmirliler, özellikle sahil bandındaki alanlara ilgi gösterdi.
SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
Bazı vatandaşlar deniz kıyısında yürüyüş yaparken, bazıları da bisikletlerle gezdi. Çocuk parkları da çocuklarını eğlendirmek isteyen ailelerle doldu.
KAFELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Denize yakın noktalardaki kafelerde de yoğunluk yaşandı. Kamp sandalyesi getirenler çimlerin üzerinde sohbet etti.