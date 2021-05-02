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    İzmir'de hastane önünde aşı kuyruğu

    Cadde ve sokaklar boş kalırken, aşı olmak için gelenler hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
    • DHA
    • 02.05.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 12:49
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    İzmir'de hastane önünde aşı kuyruğu

    İzmir'de tam kapanmada cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

    Kentte cadde ve sokaklar sessiz olmasına rağmen, hastane önünde aşı sırası oluştu.

    Koronavirüs aşısı olmaya gelenler hastane önünde yoğunluğa neden oldu.

    CADDELER BOŞ, HASTANE ÖNÜ DOLU

    Koronavirüsle mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor.

    Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu.

    İzmir'de hastane önünde aşı kuyruğu ViDEO

    İzmir de hastane önünde aşı kuyruğu #1

    SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

    Merkezi Hekim Randevu Sistemi  üzerinden randevu alanlar, tam kapanma olmasına rağmen hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu.

    Sırası gelenler aşılarını olurken, bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

    İzmir de hastane önünde aşı kuyruğu #2

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