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- İzmir'de hastane önünde aşı kuyruğu
İzmir'de hastane önünde aşı kuyruğu
Cadde ve sokaklar boş kalırken, aşı olmak için gelenler hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
- DHA
- 02.05.2021 - 12:39
- Güncelleme : 02.05.2021 - 12:49
İzmir'de tam kapanmada cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.
Kentte cadde ve sokaklar sessiz olmasına rağmen, hastane önünde aşı sırası oluştu.
Koronavirüs aşısı olmaya gelenler hastane önünde yoğunluğa neden oldu.
CADDELER BOŞ, HASTANE ÖNÜ DOLU
Koronavirüsle mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor.
Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu.
İzmir'de hastane önünde aşı kuyruğu ViDEO
SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI
Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alanlar, tam kapanma olmasına rağmen hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu.
Sırası gelenler aşılarını olurken, bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.