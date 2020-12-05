İzmir'de hava kirliliği arttı

Hava kalitesinde düşüş gözlenen İzmir'de vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Temiz bir kent istediklerini belirten İzmirliler, "Nefes alamıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme İstasyonu verilerine göre, İzmir'in Konak ilçesinin Hava Kalite İndeksi (HKİ) 118 olarak ölçüldü.

Hassas hava kalitesi 101 ile 150 değerleri arasında bulundu.

HAVA KALİTESİ DÜŞTÜ

Hava kalitesinin yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek seviyede olduğu rapor edildi. Şehir merkezinde en yüksek hava kirliliği ise 104 değeri ile Çiğli oldu.

"DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN ÖNLEM ALINSIN"

Kış aylarının gelmesiyle beraber, doğalgazın olmadığı bölgelerde vatandaşların ısınmak için odun ve kömür yaktığını belirten Mehtap Demir (32), "Hava kirliliği beni çok rahatsız ediyor. Camdan baktığımızda bu kelebeği rahatlıkla görebiliyoruz. Daha iyi bir yaşam için acilen önlem alınmasını istiyorum. Zaten maske takıyoruz ama yine de hava kirliliği bizi zorluyor." dedi.

İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi VİDEO

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"BU KİRLİLİĞİ GÖREN İZMİR'DE YAŞAMAK İSTEMEZ"

Özellikle çocuklar için temiz bir hava istediklerini kaydeden Kerim Turan (39) da şöyle konuştu:

"Ben 39 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Her geçen yıl daha kötüye giden bir hava kalitemiz var. Yetkililerin bir önlem aldığını düşünmüyorum. Pandemi nedeniyle maske takıyorum ama İzmirliler olarak daha öncesinde de böyle bir gereksinimimiz vardı. Bu kirliliği gören İzmir'de yaşamak istemez.

"TEMİZ BİR İZMİR İSTİYORUZ"

Özellikle bir Konaklı olarak pandemiden sonra da muhtemelen böyle maskeli gezmeye devam edeceğim. Yetkililere sesleniyorum. İnsanı önceleyen politikalar uygulayıp bizi kirlilikle yüz yüze bırakmasınlar. Biz çocuklarımız için temiz bir İzmir istiyoruz."

"BALKONDAN KARŞIYI GÖREMİYORUM"

İzmir'in her yerinde doğalgaz olmadığına dikkat çeken Hayrettin Ertaş (37), kirliliğin bundan da kaynaklanıyor olabileceğini söyleyerek, "Havalar soğudu. Kırsalda yaşayanlar haliyle ısınmak için odun, kömür yakıyor. Her yerde doğalgaz yok. Ben yüksek bir yerde oturuyorum. Akşam saatlerinde balkona çıktığımda karşı tarafı göremiyorum. Hava çok kirli. Açıklanan verilere göre de hava kirliliği fazla. Solunum sorunu olan ve yaşlı vatandaşlar ciddi zarar görebilir.

"NEFES ALAMIYORUZ"

Yetkililerden bir şeyler yapmalarını istiyoruz. Çünkü gidişat şunu gösteriyor ki bu bölgede oturanlar olarak maske takmaya devam edeceğiz. İnsanın genzi yanıyor, nefes alamıyoruz." diye konuştu.

"KÖMÜR YAKIYORLAR"

Vatandaşlardan Ömer Dayanık (38) ise "Konak'taki bazı yerlerde vatandaşlar kömür yakıyor. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar bu dumanı soluyor. Pandemi döneminde hemen önlem alınmalı." dedi.