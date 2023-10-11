İzmir'de hayatını kaybeden annenin organları 6 kişiye can oldu! Geriye kuvözde bebeği kaldı..

İHA

İzmir'de 28 yaşındaki hamile Özlem Serbes, bir süre sonra işitme ve görmeyle ilgili problem yaşadı.

Genç kadın, 18 Eylül 2023 tarihinde Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanede tekrar doktora başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu beyninde büyük bir kitle olduğu öğrenilen 35 haftalık hamile genç kadına, beyin tümörü tanısı konuldu.

Bebeği erkenden alındı

Daha sonra ise doktorların planlamasıyla anne karnından erken doğumla bebek alındı.

Anne hayatını kaybetti

Genç kadın, tümör tanısı konulduktan 1 hafta sonra ameliyata alındı fakat bütün çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşerek vefat etti.

6 kişiye can oldu

Özlem Serbes’in eşi Togay Serbes (31) ise vefat haberini alması üzerine ailesi ile birlikte genç kadının organlarını bağışlama kararını verdi.

Organ bağışı talebinin kabul edilmesiyle birlikte organ nakli süreci başlatıldı.

Organları bağışlanan genç kadın, 6 kişiye umut oldu. Organlar, çeşitli illerde nakil bekleyen hastalara nakledildi.

Geriye bebeğinin elini tuttuğu fotoğrafı kaldı

35 haftalık bebek ise aynı hastanede kuvöze alındı.

Anne Özlem Serbes, kuvöze alınan bebeğini son kez öpüp koklayarak adeta bebeğine veda etti.

Genç kadından geriye ise evladını son kez gördüğü, elini tuttuğu fotoğrafı ve mutlu hatıraları kaldı.

Bebek taburcu edildi

Sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen bebek ise daha sonra taburcu edildi.

"Beklenmedik bir olayla karşılaştık"

Özlem Serbes’in eşi Togay Serbes de, genç kadının defin işlemlerinin ardından hastanede doktorları ziyaret etti.

35 haftalık hamile eşini kaybeden eş Togay Serbes, şu şekilde konuştu:

"Birden fazla cana umut olmak önemli"

Eşimin beyin ölümünün gerçekleşmesinden saatler öncesinde organ bağışını düşündüm ve ilk olarak aileme danıştım. Kendileri ilk olarak duygusal açıdan yaklaştıkları için çok olumlu yanaşmadılar.



Eşimin beyin tümöründen dolayı bir haftadır hastanede olduğunu, ama organ da bekliyor olabileceğini belirttim.



Biz bu bir haftalık süreci organ bekleyerek de geçiriyor olabilirdik. Bunun sonucunda organın bulunmamasından dolayı Özlem’i bu şekilde de kaybedebilirdik.



Bunu söyledikten sonra onlar da benimle aynı düşünceye sahip oldular. Ondan sonrasında gelen kötü haberden sonra zaten bizim bütün kararımız bu yöndeydi.



Organ bağışı onaylandıktan sonra bütün hastane seferber oldu; çünkü Türkiye genelinde çok acil organ bekleyen hastalar varmış. Ben bizzat acilin önündeki araçları gördüm. Birden fazla cana umut olmak önemli.



Eşim sadece bize, çocuğumuza değil aynı zamanda ihtiyacı olan hastalara da dokundu, umut oldu, can oldu. Herkesin acıdan dolayı aklıselim düşünemediği olabilir; ama organ bekleyen; çocuk olabilir, genç olabilir, yaşlı olabilir herkese dokunmak daha önemli. Yarın, öbür gün organ nakli hepimize ihtiyaç olabilir.