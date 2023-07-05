İzmir'de iki kişi motosiklete bağladığı eşeği kilometrelerce koşturdu İzmir'in Tire ilçesinde üzerinde bir kişinin olduğu eşeği iple motosiklete bağlayıp kilometrelerce koşturdular. Şahıslar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İzmir'de çekilen görüntüler, hayvan severleri ayağa kaldırdı.. Tire’nin Dallık Mahallesi’nde meydana geldi. E.K. ve C.T. isimli şahıslar, iple motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdu. Şahıslardan birisinin motosikleti kullandığı, diğerinin ise eşeğin üzerinde oturduğu anlar kendileri tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Gülüp eğlendiler, o anları pişkince paylaştılar Eşeğe yaptıkları eziyeti gülüp eğlenerek cep telefonu kamerasıyla kayda alan şahıslar, çektikleri videoyu ise sosyal medyadan pişkince paylaştılar. 2 şüpheli yakalandı Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, hayvana yapılan eziyete tepki gösterirken, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kayıp eşeği bulmak için çalışma başlatıldı.