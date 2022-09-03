İzmir'de indirimli ürün için birbirlerine girdiler

Buca'da bulunan mağazada bin 750 TL'ye düşürülen fritöz için vatandaşlar birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ve yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada indirimli ürünler izdihama sebep oldu.

İndirimli ürüne sahip olmak isteyen vatandaş kapıda büyük bir kalabalık oluşturdu.

Yapılan kampanyanın bin 750 liraya satışa sunulduğu öğrenilen fritözü satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

"Sıkarım biber gazını, dağıtırım burayı"

İHA'nın haberine göre, tek kaldığı öğrenilen fritözü kapışan vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yer alırken, bu esnada bir kadının elindeki biber gazını göstererek tartışmaya son vermek için "Sıkarım biber gazını, dağıtırım burayı" demesi dikkat çekti.