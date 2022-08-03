İzmir'de kalp nakliyle yaşama tutunan küçük Asel, yoğun bakımdan çıktı

İzmir'de 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından kalp yetmezliği teşhisi konulan küçük Asel, kalp nakliyle hayata tutundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ev kadını Merve Adıyaman (29) ile özel güvenlik çalışanı Mürsel Adıyaman (31) çiftinin kızları Asel Lina’ya, 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Adaşının kalbiyle hayata döndü

Doktorlar sağlığına kavuşması için tek çarenin kalp nakli olduğunu söyledi. Küçük Asel, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen adaşı Asel İnan'ın kalbi sayesinde hayata döndü.

15 Temmuz’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi'nde yapılan operasyonla İnan’ın kalbi, Asel Lina Adıyaman'a nakledildi.

Yoğun bakımdan çıktı

Ameliyat sonrası Asel Lina'nın sağlık durumu hızla normale dönmeye başladı. İyileşme sürecine giren Asel, önceki gün yoğun bakımdan çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, kızının tedavisinin kardiyoloji servisinde devam ettiğini belirten Mürsel Adıyaman, emeği geçen tüm doktorlara teşekkür etti.

















