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    İzmir'de kalp nakliyle yaşama tutunan küçük Asel, yoğun bakımdan çıktı

    İzmir'de 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından kalp yetmezliği teşhisi konulan küçük Asel, kalp nakliyle hayata tutundu.
    • 03.08.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 18:01
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    İzmir'de kalp nakliyle yaşama tutunan küçük Asel, yoğun bakımdan çıktı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ev kadını Merve Adıyaman (29) ile özel güvenlik çalışanı Mürsel Adıyaman (31) çiftinin kızları Asel Lina’ya, 4 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

    Adaşının kalbiyle hayata döndü

    Doktorlar sağlığına kavuşması için tek çarenin kalp nakli olduğunu söyledi. Küçük Asel, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen adaşı Asel İnan'ın kalbi sayesinde hayata döndü.

    15 Temmuz’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi'nde yapılan operasyonla İnan’ın kalbi, Asel Lina Adıyaman'a nakledildi.

    Yoğun bakımdan çıktı

    Ameliyat sonrası Asel Lina'nın sağlık durumu hızla normale dönmeye başladı. İyileşme sürecine giren Asel, önceki gün yoğun bakımdan çıkarıldı.

    DHA'nın haberine göre, kızının tedavisinin kardiyoloji servisinde devam ettiğini belirten Mürsel Adıyaman, emeği geçen tüm doktorlara teşekkür etti.

    İzmir de kalp nakliyle yaşama tutunan küçük Asel, yoğun bakımdan çıktı #1

    İzmir de kalp nakliyle yaşama tutunan küçük Asel, yoğun bakımdan çıktı #2

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    İzmir de kalp nakliyle yaşama tutunan küçük Asel, yoğun bakımdan çıktı #5


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