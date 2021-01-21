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    İzmir'de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak

    Karaburun tarlalarında yetiştirilerek Türkiye'nin her yerine gönderilen nergislerin, son hasadı tamamlanmak üzere.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 11:37
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    İzmir'de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak

    İzmir'in Karaburun ilçesindeki tarlalarda yetiştirilip, Türkiye’nin dört bir tarafına gönderilen nergislerin hasat zamanının sona ermesine birkaç hafta kaldı.

    Karaburun'da 157 çiftçi tarafından toplamda 200 dekar alana geçen ağustos ayında ekilen nergisler, her yıl aralık ayından itibaren hasat edilmeye başlanıyor.

    Nergis hasadında son günlere gelinirken, 3 yıldır ocak ayında yapılan ve satışları artırdığı belirtilen Nergis Festivali'nin bu sene pandemi nedeniyle yapılamayacak olması üreticileri üzdü.

    PANDEMİ NEDENİYLE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

    Bozköy Mahallesi’nde nergis yetiştiren Abdullah Kaya (36), "Önceki yıllarda festivallerde rekabet olurdu. Çok fazla satış yapılırdı. Bu sene pandemi nedeniyle festival de yapılamayınca satışta zorluk yaşadık.

    İzmir de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak #1

    Bahçemizde her yıl 50 bin nergis hasat edip, mezata gönderiyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere tüm illere gidiyor. 50'şer dal çiçekten oluşan nergisin demet fiyatı yılbaşından önce 30 TL civarındayken, şimdi 4,5 TL'den satılıyor." dedi.

    İzmir de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak #2

    "NERGİSİN BAKIMI ZAHMETLİ"

    Uzun yıllardır nergis üreticiliği yapan Emine Çelebi (72) ise "Çiçeklerimizin bazılarında hastalık oldu. Bu sene işlerimiz düşük, ürün tarlada kaldı. Geçen senelerde şenlikli festivaller oluyordu. Burada üretilen nergisler daha çok bu festivalde satılıyordu. Nergis, bu bölgede çok sevilen bir çiçek.

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    Çeşme'de de nergis var ama onun kokusu buradakiler gibi değil. Nergisin bakımı biraz zahmetli. İki senede bir söküp gübrelemek gerekiyor. Yavru yapanlar oluyor, onları seyreltmek gerekiyor." diye konuştu.

    İzmir de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak #4

    İzmir de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak #5

    İzmir de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak #6

    İzmir de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak #7

    İzmir de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak #8

    İzmir de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak #9

    İzmir de Karaburun nergislerinin son hasadı yapılacak #10

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