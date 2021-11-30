İzmir’de kazada can veren polis memuru Buket 3 yıl sonra şehit sayıldı

Görev yerine giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın polis memuru, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla şehit sayılırken acılı babası, "15 dakika için 3 yıl hukuki mücadele verdik" dedi.

19 Kasım 2018'de İzmir’in Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında, Torbalı yönüne giden Sedat A. yönetimindeki 43 DA 218 plakalı minibüs, işe gitmek için yolun karşısına geçen polis memuru Buket Keleş'e (28) çarptı.

Gözaltına alınan Sedat A.'nın kan ve idrar tahlillerinden uyuşturucu hap ve esrar kullandığı da ortaya çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, kazadan 8 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

‘MESAİ SAATİ DIŞINDAYKEN KAZA OLDU’ GEREKÇESİ

Polis memuru Keleş, mesai saatine başlamadan önce kazada yaşamını yitirdiği gerekçesiyle şehit sayılmadı.

Bunun üzerine Keleş’in Kırşehir'de yaşayan ailesi, kızlarının şehit sayılması için hukuk mücadelesi başlattı.

Ankara Adliyesi'nde açılan dava, 5’inci İş Mahkemesi’nde görüldü.

ŞEHİTLİK UNVANI VERİLDİ

Davaya, hayatını kaybeden Buket Keleş’in babası Hamdi Keleş ile avukatı Osman Yaşar Terazi katıldı.

Mahkeme heyeti, Buket Keleş’e şehitlik unvanı verdi.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş, "Kızım 07.00’de işte olması gerekirken saat 06.45’te işe gidiyor. Bu nedenle de Sosyal Güvenlik Kurumu kızım görev yerine 15 dakika erken geldiği için sorun yarattı. Bu durum bizi 3 yıl yıprattı. 15 dakika için 3 yıl hukuki mücadele verdik. Sonunda da kazandık.” dedi.

“MAHKEME KARARI BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ”

Görülen duruşmayla ilgili de konuşan Keleş, “Ankara İş Mahkemesi’nde görülen dava sonuçlandı. Adalet yerini buldu. Kızım şehitliği aldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İçimiz rahat etmese de biraz su serpilmiş oldu. Kızıma vuran şahıs dışarıda ama yine de adalet yerini buldu. Mahkeme kararı bizi çok sevindirdi. Çocuğumuz yok ama onun ruhunu yaşattılar. ‘Adalet mülkün temelidir’ söylemi gerçekten doğruymuş. Adalete güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.