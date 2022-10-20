İzmir'de ev sahibi 3 ay kiracısıyla birlikte yaşadı

İçinde kiracı olan evi satın alan adam, kiracıların evden çıkamayacağını öğrenince sokakta kalmamak için kendi evinde misafir gibi yaşadı. Aylar sonra kiracıları çıkan adam evine kavuştu.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir ev satın alan Engin Alkan, kiracıların evden çıkmaması üzerine kendi evinde kiracılarla birlikte misafir gibi yaşamaya başlamıştı.

Sıhhi tesisatçılık yapan Alkan, geçtiğimiz şubat ayında Buca'daki evini satarak Çeşme'de bir daire satın aldı.

Kiracılarla anlaştı birlikte yaşadı

İhtarname gönderen Alkan, kiracıların evi boşaltmayı reddetmesi ve görüştüğü avukatın da dava açılsa bile bir seneden önce evin boşaltılamayacağını söylemesi üzerine kiracılarla anlaşma yoluna gitti.

Kiracılarından 20 bin lira ev kirası ve eylül ayı sonunda evin boşaltılacağına dair noter taahhütnamesi alan Alkan, sokakta kalmamak için kiracılarıyla birlikte yaşamaya başladı.

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"Kendi evimde misafir gibi yaşadım"

Yaşadığı durumu, "Kendi evimde, kiracılarımla birlikte kiracı gibi misafir gibi yaşadım." diye anlatan Alkan, kiracıların noter taahhütnamesine uyarak 30 Eylül tarihinde evini boşalmaları üzerine rahatladı.

"Kiracılarla beraber 3 ay birlikte yaşadık"

İHA'nın haberine göre, evine kavuşan Alkan, "Geçtiğimiz şubat ayında bu evi satın almıştım. Kiracıya ihtarname çekmiştim.Çıkmak istemediler. Ben de yanlarına yerleşmeyi teklif ettim. Kiracılarla beraber 3 ay birlikte yaşadık. Eylül ayının 30'unda da evi tahliye ederek, bana teslim ettiler. Artık evime yerleştim. Badana, boya yaptırdım. Eşyalarımı getirdim. Artık gönül rahatlığıyla evimde oturuyorum. Evimde 1-2 işim kaldı. Onları da bitirdikten sonra İzmir'de kalan eşim ve oğlum da gelecekler. Evimizde yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.