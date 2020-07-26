İzmir'de, klasik otomobili çekme karavana dönüştürdü

Oto elektrik ustası Mehmet Ardil'in, Doğu Almanya üretimi klasik otomobilden yaptığı çekme karavan herkes tarafından ilgi gördü.

İzmir'de yaşayan ve oto elektrik ustası olan 35 yaşındaki Mehmet Ardil, çok sevdiği klasik otomobili hem çekici hem de arkasına taktığı çekme karavanda kullandı.

Ardil, karavanın üstüne yerleştirdiği çadırla da ek yatak alanı oluşturdu.

"3 AYDA YAPTIM"

Ardil, karavanın araziye kurulduğunda ev rahatlığı verdiğini belirterek, "Bu otomobil artık üretilmiyor. Klasik bir araç. Geri dönüşümden bir araç. Dış aksamları komple duroplast. Çürümüyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tutuyor. Öndeki çekici araç 1991 model, sonrasında üretim duruyor zaten. Arkasındaki çekici ise 1984 model. Çekici aracı aldığımızda evrakları yoktu. Hurdaya gidecekti. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Yapımı 3 ay sürdü." dedi.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE GELDİK"

Aracı görünce çok beğenen vatandaşlardan Murat Kaplan, "Daha önce hiç böyle bir karavan görmedim. Çok beğendim." diye konuştu. İkinci el galerici Tarkan Çelik, "Piknik yapmaya gelmiştik. Görünce çok şaşırdık. Fotoğraf çektirmeye geldik. Çok güzel bir araç." dedi.

Aracı beğenen vatandaşlardan Sedanur Vatansever ise "Böyle bir karavan görmemiştim. Çok beğendim. Fikir çok güzel." diye konuştu.