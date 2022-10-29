İzmir'de klasik otomobillerle 29 Ekim korteji

İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, 35 araçlık kortejle, Konak ilçesi Alsancak semtinden Karşıyaka'ya kadar tur attı.

Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümü, İzmir'de gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri de kutlamalar kapsamında kortej düzenledi.

Saat 13.30'da Alsancak Havagazı Fabrikası önünde toplanan 35'e yakın klasik otomobil sürücüsü, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.

"Araçlarımızı Türk bayrakları ile süsledik"

İzmir Klasik Otomobil Derneği Başkanı Murat Akarsu, "Klasik otomobilsevenler olarak Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünde bir kortej düzenledik. Yaklaşık 35 klasik otomobille beraber tur atacağız. İnşallah güzel olacak. Araçlarımızı Türk bayrakları ile süsledik." dedi.

DHA'nın haberine göre, korna çalarak ilerleyen klasik otomobillerin şehir turu Karşıyaka'da sona erdi.