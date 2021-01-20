İzmir'de köpeğini bulana para ödülü verecek

İzmir'de köpeğini çalan zanlıların suçlarını itiraf ettiğini ancak nerede olduğunu söylemediklerini belirten Derya Durmaz, Zeytin'in bulunmasına yardımcı olacaklara para ödülü vereceğini söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 36 yaşındaki Derya Durmaz, 11 Ocak Pazartesi günü Peker Mahallesi'nde yaşayan babasını ziyarete gitti.

Yanında götürdüğü 4 aylık Fransız Buldog cinsi 'Zeytin' isimli köpeğini, bahçedeki kulübeye koydu.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, gece yarısı köpeği çalındı. Zeytin'in çalındığını fark eden Durmaz Ailesi, polisi aradı.

KÖPEĞİ ÇALANLAR SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi kimliklerini belirleyerek, yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Ancak 'Zeytin'e ulaşılamadı.

"ÖDÜL VERİLECEK"

Derya Durmaz, ailenin bir üyesi gibi gördükleri Zeytin'in yerini bilen ya da bulunmasına yardımcı olanlara para ödülü vereceğini söyledi.

Durmaz, "Bahçeye girip Zeytin'i çalıyorlar. Ertesi gün, polise bildirdik. Ne yazık ki köpeğimizden bir haber yok. Kızım çok üzgün. Sürekli ağlıyor. Köpeğimizi bulan ya da gören olursa bize bildirirlerse çok sevinirim. Hatta köpeğimizi bulan ya da yerini bildirene para ödülü de vereceğiz." dedi.

"UYKU UYUMUYORUZ"

Kızının çok istemesi üzerine hayvan edindiğini anlatan Durmaz, “Daha önce kedi besledim. Ancak ölümü üzerine bir daha hayvan almamayı düşündüm. Fakat kızım çok istedi. Bunun üzerine köpek sahibi olduk. Zeytin kızım için çok şey ifade ediyordu. Sonra ailece alıştık. Uyku uyumuyoruz. Zeytin’i düşünüyoruz.” diye konuştu.

























