İzmir'de koronavirüse rağmen semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

İzmirliler, ihtiyaçlarını karşılamak için pazarların yolunu tutuyor. Koronavirüs tedbirlerinden maske kuralına uyulduğu, sosyal mesafenin ise korunamadığı gözleniyor.

Vatandaşların, fiyatların düşük olması nedeniyle daha sık tercih ettiği semt pazarları, koronavirüs salgınına rağmen boş kalmıyor.

Günlük giyim ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için pazarların yolunu tutan vatandaşlar, kısmen önlem alarak pazardan alışveriş yapmaya devam ediyor.

İzmir genelindeki semt pazarlarında satış yapanların pazar yerine girişlerinde HES kodu sorgulanırken, görevli zabıta personeli de vatandaşlara dezenfektan sunuyor. Pazara gelen bazı vatandaşlar daha rahat davranışlar sergilerken bazıları ise alışverişini hızlı biçimde tamamlayıp ayrılıyor.

"PAZARA GİTMEDEN DE OLMUYOR"

Pazara uzun süredir gitmediğini belirten Nuray Yıkıcı, "Pandemi nedeniyle gelmiyordum. Yazlıkta kalıyordum. Uzun süredir ilk kez geldim. İnsanlar mümkün olduğunca kurallara uymaya çalışıyor. Ama bence yeterli değil." dedi.

Türkan Karahaner, "Pazar bence çok kalabalık. Neredeyse herkes birbirine temas ediyor. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz ama mümkün olmuyor. Ancak pazara gelmeden de olmuyor. Pazarda fiyatlar dışarıya göre daha uygun oluyor. Kurallara uyan da var, uymayan da var. Pazara gittiğimde, korkuyorum. Mümkün olduğunca sosyal mesafeme dikkat etmeye çalışıyorum. Çok yaklaşan olursa uyarıyorum ama kimse dinlemiyor." diye konuştu.

Pazarda maske var, sosyal mesafe yok ViDEO

ESNAF ESKİ GÜNLERİ ARIYOR

Kurulan giysi pazarında satış yapan esnaflar ise pandemi öncesine göre alışverişin azaldığını dile getirerek, eski günleri özlediklerini ifade etti.

Esnaf Saniye Nazife Dinarlı, pazarın pandemiden etkilendiğini söyleyerek, satışların eskisi gibi olmadığını belirtti. Pandemiden önce pazarın daha da kalabalık olduğunu söyleyen Dinarlı, "Herkes alışveriş için birbirine girerdi. Ama artık herkes mesafeye ve maskeye dikkat ediyor." dedi.

Satıcı İdris Şengül de "İnsanlar korkup gelmiyorlar. İşler düştü. Esnaf da etkilendi. Maske takmayan pek yok. Zabıtalar kontrol ediyor. Tedbirler gayet iyi." diye konuştu.

Bir başka pazar esnafı Betül Terzioğlu, "İnsanlar sosyal mesafeye uyuyor. Kadınlar bilinçli. Onlara kolonya veriyoruz. Hijyen koşullarında satış yapıyoruz." dedi.