İzmir'de koronavirüsü yenenler, kurban kesti

Vakaların bitme noktasına geldiği mahallede vatandaşlar yeniden normal hayata dönmenin sevincini yaşıyor.

İzmir'de, koronavirüs nedeniyle bugüne dek 5 kişinin vefat ettiği Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde yaşayanlar, birtakım kısıtlamalarla azalan vaka sayısının ardından normal hayata döndü.

Kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaklaşık bir ay önce 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar verdi.

Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapıldı. Koruyucu ekipman giyen 25 kişilik filyasyon ekibinin, tüm mahallede yaptığı PCR testlerinin ardından, pozitif çıkan birçok kişi evlerinde karantinaya alındı, durumu ağır olanlar ise hastanelere kaldırıldı.

VAKALAR BİTME NOKTASINA GELDİ

Mahalleye getirilen kısıtlamalar ve yapılan çalışmalar sonrasında, vakalar bitme noktasına geldi. Bazı vatandaşlar evlerinden çıkma konusunda endişe duysalar da birçok kişinin virüsü atlattığı ve son yapılan testlerin birçoğunun negatif çıktığı bildirildi.

4 KÜÇÜKBAŞ KURBAN KESTİLER

Bugüne dek, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği mahallede, vaka sayılarının oldukça azaldığı öğrenildi. Mahallede yeniden hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar ise günlük işlerini yapmaya başladı.

Birçok kişinin hastalığı atlattığı, hastanelerde olan çok sayıda vatandaşın da tedavilerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderildikleri bildirildi. Bu duruma sevinen mahalleli, muhtarlık binasının önünde 4 küçükbaş kurban kesti.

"ÖLEN ÖLDÜ, KALAN KALDI"

Mahalle sakinlerinden Ferhat Tek, "Köyümüzde salgın maalesef vardı, ama artık bunu atlattık. Herkes işine dönmeye başladı. Bu durum biraz da abartıldı, virüs sadece bizim köyümüzde değil, her yerde var. Ölen öldü, kalanlar kaldı." dedi.

"HASTANEDE 3-4 KİŞİ KALDI"

Bir diğer mahalleli Ali Tek ise, "Hastanede 3-4 kişi kaldı, geri kalan herkes iyileşti. Hemen hemen bütün pozitifler negatife döndü diyebiliriz. Artık her şey normale dönüyor. Herkes kendini evinde izole etti, kimse sokağa çıkmadı ve bu şekilde atlattık." dedi.





