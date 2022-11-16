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    İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    İzmir'de yarın etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı hava nedeniyle meteoroloji yetkilileri, vatandaşları uyardı.
    • 16.11.2022 - 18:30
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    İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre;, rüzgarın, yarın İzmir il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde etkili olacağı bildirildi.

    Meteoroloji uyardı

    Kuvvetli rüzgarın saat 09.00'da başlayacağı ve gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.

    DHA'nın haberine göre Meteoroloji yetkilileri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

    İzmir de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı #1

    İzmir de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı #2

    İzmir de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı #3


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