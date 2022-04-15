Atık malzemeleri toplayan öğrenciler, meraklı oldukları alanla ilgili bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, patent almayı başarırken, diğer okullara da teleskop gönderilmesi hedefleniyor.

İzmir'de uzaya ve astronomiye ilgili olan öğrenciler, Türkiye'de teleskop üretimi olmamasından yola çıkarak kolları sıvadı.

İzmir Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrenciler Batuhan Laçinoğlu ve Berat Serhat Daşkın, öğretmenlerinin de desteğini alarak atık malzemeler aracılığıyla teleskop tasarladı ve patentini aldı.

Atık malzemelerden teleskop

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı 11. sınıf öğrencileri Laçinoğlu ve Daşkın, geçen yıl kasımda, TEKNOFEST'e katılabilmek adına öğretmenleri Murat Yılmaz ile teleskop üretmek için harekete geçti.

Bu konuda öncelikle atık malzemelerden yararlanan ekip, okul müdürü Mustafa Genç ve idarenin destekleriyle temin ettikleri araç gereçlerle çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İzmir'de liseliler, atık malzemelerden teleskop yaptı ViDEO



Patent almayı başardılar

Okulun isminin baş harflerinden esinlenilerek "NATEMSKOP" adını verdikleri ürünü geliştiren öğrenciler, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent almayı da başardı.

"Uzaya ve astronomiye ilgililer"

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme öğretmeni Murat Yılmaz, ülkede üretimi olmayan teleskobun ithal edildiğini belirtti.

Bu gibi ürünlerin, her okulda bulunması gereken eğitim malzemeleri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Öğrenci arkadaşlar uzaya ve astronomiye ilgiliydi, benim de bu anlamda deneyim ve birikimim vardı. Onların bir teleskop yapma fikri üzerine yola çıktık. Ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. Aslında bunu da devam ettirmek istiyoruz.

"Teleskopsuz okul kalmasın"



Yeterli destek bulunursa 'Teleskopsuz okul kalmasın.' diye bir sloganımız var. Ülkemiz artık uzay çağına bir adım attı, Uzay Ajansı kuruldu, Ay'a sert ve yumuşak iniş planları var. Biz de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak, uzaya yaklaştığımız bugünlerde her okula bir teleskop göndererek destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz ortaya bir ürün çıkarmanın mutluluğunu yaşadı"

Yılmaz, teleskobun ana parçasını kağıt rulosundan, alttaki malzemeleri ise atık sıralardan yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ardından bir ayna aşındırılarak yeterli miktara gelince üzeri alüminyum buharıyla kaplandı ve teleskobun içine arkadaşlarımız monte etti. Büyük çoğunluğunu onlar halletti, öğrencilerimiz bir projeye başlayıp bitirmenin, ortaya bir ürün çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Her okula bir teleskop hedefi



Öğrenciler daha çok boş vakitlerinde çalıştı, onun dışında derslerine devam ettiler ve severek çalıştılar. Şimdi ilk önce TEKNOFEST'te derece elde edip daha sonrasında atölyede seri üretime geçmek ve ülkedeki diğer okullara teleskop göndermek gibi bir hedefimiz var."

Marka ve model patentini aldıkları ürünün tamamen yerli imkanlarla geliştirildiğini vurgulayan Murat Yılmaz, Türkiye'de hobi amaçlı genelde 4 ya da 5 inç teleskopların bulunduğunu ve bunların kapasitelerinin kısıtlı olduğunu söyledi.

"Teleskopla güneş patlamalarını seyrettik ve fotoğrafladık"

AA'nın haberine göre; yaptıkları teleskobun 6 inçlik olduğunu, bundan sonra 8 ve 10 inç gibi daha büyüklerini üretmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Teleskopla güneş patlamalarını seyrettik ve fotoğrafladık, mevsim geldiğinde sonbahara doğru da Jüpiter, Satürn ve Mars gözlemleri planlıyoruz.

"Ay gözlemi yapacağız"



Yine önümüzdeki hafta Ay gözlemi yapacağız, ayrıca okulda yapacağımız gözlem şenliğinde hem öğrencileri hem de vatandaşları gökyüzüyle ve teleskopla buluşturmak istiyoruz." dedi.

Çalışmalar nasıl başladı

Batuhan Laçinoğlu da Türkiye'de teleskop üretimi olmamasından yola çıkarak çalışmalara başladıklarını ve kısa sürede böyle ürün ortaya koymanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Okulun müdür başyardımcısı Melih Bakır ise ülkenin geleceği gençlerin yenilikçi projelerine ayrı önem verdiklerini, meslek liseleri olarak bu doğrultuda çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki yaklaşık 800 öğrencili lisede, Bilişim, Elektrik Elektronik, Makine ve İnşaat teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarında eğitimler veriliyor.

