Motosikleti ile sürüş halinde olan sürücü, yola aniden çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza meydana geldi. O anlar, kameralara yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs, motosikleti ile trafiğe çıktı.

16 Temmuz günü öğleden önce Aziziye Mahallesi'nde motosikleti ile seyir halinde olan 35 yaşındaki kıraathane işletmecisi Mehmet Duman'ın önüne, birden kedi çıktı.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN KAZA YAPTI

Karşısına çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü Duman, motosikleti ile beraber yolda sürüklenerek kaza geçirdi.

Olayı gören çevre sakinlerinin hemen yardımına koştuğu Duman, şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

İzmir'de motosikletli kediyi ezmemek için kaza yaptı ViDEO

"BEN BÜTÜN CANLILARI SEVİYORUM"

Başına gelen kazayı kendisine has esprili bir dille anlatan Mehmet Duman, "3 gün önce arkadaşımın babası vefat etti. Ben de motosikletimle taziyeye gidiyordum. 20 metre ileride önüme bir kedi çıktı. Gerçekten hayvanları severim ben. Kediyi ezmemek için kendi canımı hiçe saydım. Kendimi bir yere, motosikletimi ayrı yere attım. Kendimi arabaların içine attım. Kedinin kılına zarar gelmedi. Ben bütün canlıları seviyorum." dedi.

GERÇEK BİR HAYVANSEVER

Kazayı ufak sıyrıklarla atlattığını belirten Duman, kendisinin gerçek bir hayvansever olduğunu söyledi. Duman, "Bu insanlar hayvanseverse, sadece bir kelime söylüyorum; ben hayvanım o zaman. Eğer bu insanlar hayvanları gerçekten seviyorsa, ben hayvanım. Ne demek istediğimi anladınız. Kedi kendi yuvasında, her şey yerli yerinde. Biz de çok şükür ucuz atlattık. Demek ki verilmiş sadakamız varmış." diye konuştu.

KEDİ ZARAR GÖRMEDİĞİ İÇİN MUTLU

Bacağındaki yarayı gösteren Mehmet Duman, "Motordan uçtum. Kedinin canına, kılına zarar gelmesin diye kendimi arabaların altına attım. Bu yara ne olacak ya?" diyerek kazada kedinin zarar görmemesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



